Michele Santoro a Mediaset: ecco in quale programma lo vedremo

A Mediaset è tempo di cambiamenti e decisioni importanti. Lo si è visto con l’ufficialità di Cesara Buonamici, giornalista del Tg5, come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma soprattutto lo si è visto nella decisione di fare a meno della storica Barbara d’Urso, recentemente fuori da Pomeriggio Cinque. Le novità, tuttavia, non sarebbero finite qui.

A Mediaset si starebbe per concretizzare un ritorno dopo la bellezza di ventisette anni. Si tratta di Michele Santoro, che alla sua ultima esperienza nell’emittente milanese aveva condotto Moby Dick. Come riportato da Il Foglio, le trattative tra il giornalista e la dirigenza Mediaset sarebbero in corso da tempo e presto si potrebbe arrivare alla firma del contratto. Sembra però che Santoro possa rientrare anche come ospite fisso del programma di Bianca Berlinguer su Rete 4.

Santoro ritorna a Mediaset: ospite fisso o conduttore?

I trascorsi tra Berlinguer e Santoro non sarebbero proprio pacifici. Come riportato da Il Foglio, i due litigarono nel 2016, quando erano stati chiamati dalla Rai a collaborare per una striscia quotidiana di approfondimento che sarebbe dovuta andare in onda su Rai 2. Pare che il giornalista preferisca avere carta bianca per quanto riguarda il suo ritorno a Mediaset, come conduttore o capo progetto per un programma di informazione e approfondimento.

Non si esclude che presto potrebbe avverarsi il doppio rientro di Michele Santoro. Non solo quello a Mediaset infatti, ma anche quello in televisione, dalla quale si era allontanato per portare avanti la sua attività di produttore. Ad avere un lungo colloquio con Santoro sarebbe stato in primis Silvio Berlusconi, qualche settimana prima di morire. Dopo essersi ritrovati in una medesima analisi sulla guerra in Ucraina, il Cavaliere aveva parlato con il giornalista, prospettando un suo ritorno a Mediaset. Non c’è ancora ufficialità in merito al possibile rientro di Michele Santoro nell’emittente milanese, ma non è da escludere che possa arrivare a breve.

Le ultime esperienze di Michele Santoro in televisione

Tra le ultime esperienze televisive di Michele Santoro si ricordano la conduzione di Italia, tra il 2016 e il 2017, e la conduzione di uno speciale su Rai 2 intitolato M (nel 2017), un format che mescolava inchiesta storica a teatro e talk show. Il programma tornò in onda nel 2018 con quattro puntate su Rai 3.