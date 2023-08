Berlinguer, ecco il nome dello show su Rete 4: partenza a breve

By

Trapela il nome del talk show che Bianca Berlinguer condurrà su Rete 4 in prima serata. Emerge anche la data di possibile messa in onda.

È ormai risaputo come Bianca Berlinguer sia prossima ad iniziare una nuova avventura su Mediaset. Come anticipato da un promo divulgato dai canali ufficiali dell’emittente, rivedremo l’ex conduttrice di Rai 3 a settembre, stavolta su Rete 4. Dal suddetto video, tuttavia, non era stato reso noto il nome del nuovo programma che la figlia di Enrico avrebbe condotto. Ebbene, è stato DavideMaggio.it a fare chiarezza a riguardo.

Talk show di Berlinguer su Rete 4: possibile nome e data di inizio

Sembra che il nuovo programma di Bianca Berlinguer si chiamerà È Sempre Bianca e dovrebbe partire a brevissimo, lunedì 4 settembre in prima serata. Il titolo sembrerebbe raccontare una continuità con il passato: nonostante il passaggio da Rai a Mediaset, Bianca non sembrerebbe aver intenzione di cambiare le sue idee e il suo modo di fare giornalismo. È sempre Bianca, per farla breve.

La questione nome (e non solo) era già stata affrontata in un precedente articolo, dove si era parlato di un possibile annuncio a ridosso del debutto. Il nome, inoltre, avrebbe sempre avuto a che fare con “Bianca”, contenendolo nel titolo. I precedenti rumor avevano scartato Cartabianca (dato che i diritti sono rimasti alla Rai) e Zona Bianca (appartenente a Giuseppe Brindisi).

I precedenti rumor sul programma di Bianca Berlinguer

A far trapelare presunti dettagli sul nuovo show di Bianca Berlinguer ci aveva pensato Il Foglio solo pochi giorni fa. Pare che Bianca sia intenzionata a ripartire dai servizi di Cartabianca, questa sarebbe stata l’indicazione che avrebbe dato alle sei inviate. Tra gli ospiti fissi del programma si erano vociferati i nomi di Mauro Corona e Alessandro Orsini, i quali dovrebbero essere contrattualizzati da Mediaset con un cachet che andrebbe oltre i mille euro a puntata. L’unico veto di Mediaset sarebbe arrivato per Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano.

Mentre apparirebbe incerto il coinvolgimento di Michele Santoro nel programma, nonostante le voci di un possibile contratto con Mediaset, era anche emerso il nome di un presunto obiettivo a breve termine: Elly Schlein. La segretaria del Partito Democratico non ha mai messo piede in uno studio Mediaset da quando ricopre questo ruolo e chissà che il talk show di Bianca Berlinguer non possa rappresentare l’eccezione. Tra gli altri dettagli vociferati, infine, si era parlato di puntate dalla durata di tre ore e mezza, oltre ad una possibile alternanza, durante la settimana, con Quarta Repubblica di Nicola Porro.