Beppe Sala scrive alla Ceran dopo il parto: perché e la reazione di Mia

Pochi giorni fa, Mia Ceran, conduttrice assieme a Luca e Paolo della trasmissione di Rai Due Quelli che il calcio, è diventata mamma per la prima volta, accogliendo assieme al suo compagno Federico Ferrati (di professione manager) il piccolo Bruno Romeo, nome scelto dalla coppia per il frutto d’amore appena nato. Nelle scorse ore la giornalista e conduttrice, recuperate le forze, è tornata su Instagram ed ha ringraziato calorosamente i medici che l’hanno seguita durante la gravidanza e il parto. Non solo: ha anche risposto a diversi fan tra i quali, inaspettatamente, è spuntato il sindaco di Milano Beppe Sala.

La Ceran ha dato alla luce Bruno Romeo all’ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano. Dunque sui documenti del piccino comparirà che naturalmente è nato nel capoluogo lombardo. Un fatto che ha inorgoglito non poco il sindaco Sala che si è messo alla tastiera ed ha sottolineato la questione scrivendo direttamente a Mia, sotto al suo ultimo post Instagram.

“Ciao Bruno, benvenuto al mondo e felice che sulla tua carta di identità ci sarà sempre scritto ‘nato a Milano’“. Così l’amministratore della città meneghina. Pronta la risposta della conduttrice: “Per me ormai di Bruno ce ne è uno e viene da Milano (paracitazione calcistica di altre abitudini)”. Cosa ha voluto dire la conduttrice? Per capire la battuta bisogna planare nei meandri degli aneddoti calcistici per fini intenditori.

Bruno Conti, storico calciatore della Roma, quando scendeva in campo era spesso seguito da un coro a lui dedicatogli dai tifosi romanisti. La canzone recitava così: “Di Bruno ce ne è uno e viene da Nettuno”. La Ceran, prendendo spunto da tale vicenda, ha risposto a Beppe Sala con il simpatico commento sopracitato, ‘milanesizzandolo’.

Mia Ceran, i dettagli del parto: Bruno Romeo è nato pesando oltre 4 kg

Mia Ceran, 34 anni, dopo aver reso noto di essere incinta in diretta a Quelli che il calcio (l’annuncio della dolce attesa fu fatto il 18 aprile scorso), ha partorito quattro giorni fa. La giornalista ha fatto sapere che il piccino, al momento della nascita, ha fatto registrare sulla bilancia il peso di ben 4350 grammi. Il neo papà è il manager Federico Ferrari con il quale la Ceran ha imbastito una relazione dopo il naufragio della love story con il giornalista Malcom Pagani, a cui è stata legata sentimentalmente in passato.