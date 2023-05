Beppe Convertini, serio incidente: “Faccia completamente distrutta”

Beppe Convertini ha avuto un brutto incidente in moto. A farlo sapere è lo stesso conduttore di Linea Verde, attraverso un post su Instagram. Da due giorni si trova ricoverato nell’Ospedale San Filippo Neri a Roma, ma solo ora decide di rivelare al pubblico quanto accaduto. Da lì condivide due foto che lo ritraggono non in buone condizioni dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico. L’incidente risale a due settimane fa e l’ha visto coinvolto con un’auto che gli ha tagliato la strada mentre si trovava a bordo della sua moto.

“Io purtroppo sono in ospedale da due giorni. Ecco che ti succede quando sei in moto e un’auto ti taglia la strada”, scrive Convertini sui social lasciando tutti senza parole. Il conduttore ci tiene a ringraziare il dottor Scopelliti e il personale che lavora nell’Ospedale San Filippi Neri di Roma. Oltre questo, Beppe rivela che grazie all’intervento chirurgico a cui si è sottoposto “naso e occhio sono tornati al loro posto”. Detto ciò, il conduttore di Linea Verde svela altri dettagli riguardanti le sue condizioni, precisando di aver continuato comunque a lavorare in questi giorni difficili.

“In queste due settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia, i valori antichi delle nostre nonne e dei nostri nonni: la famiglia, il lavoro, il rispetto appunto il senso del dovere”

Dopo l’incidente in moto, Convertini ha appunto continuato a lavorare fino a quando si è ritrovato costretto a doversi fermare per via dell’operazione. Infatti, fa anche notare che il pubblico nei giorni scorsi si è accorto che qualcosa non andava quando con gli occhiali da vista tentava di coprire il problema sul volto causato dal brutto incidente mentre registrava la nuova puntata di Linea Verde.

Beppe Convertini ha continuato a svolgere i suoi impegni lavorativi non solo nel programma televisivo della domenica di Rai 1. Infatti, lui stesso racconta che dopo l’incidente in moto si è dedicato a uno spot e a “tanti altri lavori”. Ora il conduttore è stato costretto a fermarsi per qualche giorno, in quanto non poteva fare diversamente visto che ha dovuto effettuare questo intervento chirurgico.

Infine, Convertini ci tiene a far notare che in ospedale ci sono tante persone che soffrono e che hanno bisogno di aiuto: “Almeno ricordiamoci di regalare loro un sorriso, la terapia più importante assieme alla preghiera”. Non è la prima volta che il conduttore rimane coinvolto in un sinistro stradale in moto. Nell’estate del 2022, Convertini aveva avuto un incidente simile.

Il suo post su Instagram, dove le due foto lo ritraggono sul letto d’ospedale dopo l’operazione al volto, sta ricevendo tantissimi commenti.

Ovviamente non mancano i volti noti dello spettacolo tra chi sta inviando al conduttore di Rai 1 un abbraccio virtuale. In particolare, si notano i messaggi di Manila Nazzaro, Miriana Trevisan e Samantha De Grenet.