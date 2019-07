Beppe Convertini rivela come è stato scelto per La Vita in Diretta Estate

Beppe Convertini racconta il suo arrivo a La Vita in Diretta Estate

Volto rassicurante e modi garbati, lui è Beppe Convertini, il nuovo conduttore de La Vita in Diretta Estate. È lui che, accanto a Lisa Marzoli, fa compagnia al pubblico italiano durante i caldi pomeriggi estivi tra notizie di cronaca e non. Oltre ad essere un conduttore, Beppe è anche modello ed attore: non a caso noi lo conosciamo per i suoi ruoli nelle celebri fiction Le Tre Rose di Eva, Vivere e Non Dirlo al Mio Capo. Durante un’intervista rilasciata a VeroTv, Convertini si è detto felice di essere entrato nella famiglia de La Vita in Diretta Estate perché a lavorare insieme a lui c’è una grande squadra di professionisti e con la collega Lisa ha instaurato un ottimo rapporto. Il conduttore televisivo e radiofonico ha raccontato di quanto sia rimasto sorpreso nel ricevere l’offerta di condurre il programma estivo. A telefonarlo è stata la direttrice di Raiuno, Teresa De Santis, alla quale lui è davvero molto grato.

“Io? Il ragazzo della porta accanto”: le parole del conduttore

Sempre durante l’intervista rilasciata a VeroTV, Convertini ha confessato di non essere, per fortuna, un tipo ansioso. Riesce a gestire le difficoltà della sua vita con molta tranquillità ma si augura di piacere al pubblico. Lui infatti nei suoi telespettatori vorrebbe lasciare il segno. Desidera di essere visto come un uomo semplice, il ragazzo della porta accanto, un parente di cui fidarsi. E Beppe ci sta riuscendo in pieno. Il pubblico de La Vita in Diretta Estate infatti lo ha accolto a braccia aperte. Del resto, non poteva accadere il contrario viste le sue doti artistiche.

Lui, un uomo geloso della sua vita privata.

47 anni il 20 Luglio 2019, Beppe ha da sempre avuto poca voglia di parlare di quella che è la sua vita al di fuori dei riflettori. Basti pensare che, nonostante le sue relazioni amorose, si sia sempre dichiarato single così per evitare domande probabilmente inappropriate. Tra i suoi grandi amori, però, balza all’occhio quello con Sara Ricci, famosa attrice italiana, con la quale ha rivelato di essere rimasto in ottimi rapporti dopo la conclusione della loro storia.