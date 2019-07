Beppe Convertini svela il nuovo rapporto con l’ex fidanzata Sara Ricci

In che rapporti sono oggi Beppe Convertini e Sara Ricci

Beppe Convertini e Sara Ricci hanno formato una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo nei primi anni Duemila. I due si sono conosciuti sul set della soap opera Vivere e hanno catalizzato da subito l’attenzione di fan ed esperti di gossip. Il conduttore e l’attrice hanno posato pure per un calendario senza veli, dove hanno messo in mostra tutta la propria bellezza e complicità. Quella relazione non è durata poi a lungo ma è rimasto l’affetto e la stima, come rivelato dal nuovo presentatore de La vita in diretta estate al settimanale Spy. Convertini conserva un bel ricordo della sua liason con Sara, che oggi si divide sul set de Il Paradiso delle Signore e su quello di Un Posto al Sole.

Le parole di Beppe Convertini sull’ex fiamma Sara Ricci

“È stato un periodo meraviglioso della mia vita che ricordo con piacere, è stata una bella storia”, ha dichiarato Beppe Convertini alla rivista edita da Mondadori a proposito della relazione avuta con la collega. “È rimasto l’affetto, l’amicizia e la stima reciproca in virtù di quel periodo condiviso insieme. Sara è una donna ironica e intelligente“, ha aggiunto l’attore e conduttore, nonché ex modello.

Oggi Beppe Convertini e Sara Ricci sono single

Archiviata la relazione avuta nel 2003, sia Beppe Convertini sia Sara Ricci sono single. Entrambi sono alla ricerca del grande amore, quello in grado di cambiare definitivamente la vita.