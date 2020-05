Convertini, Anna Falchi, Cardinaletti e Diaco per il daytime estivo di Rai 1

Daytime estivo 2020: quasi certi i nomi di Beppe Convertini, Anna Falchi, Giorgia Cardinaletti e Pierluigi Diaco

Nonostante l’emergenza Coronavirus è già tempo di pensare al daytime estivo Rai. Daytime che quest’anno, proprio per via delle complicazioni dovute dal virus, partirà più tardi, ovvero alla fine di giugno. Tv Blog ha fornito le prime anticipazioni della tv che vedremo. Dove non mancano i ritorni, gradite novità e qualche sorpresa. Stando a quello che scrive l’autorevole portale, la versione estiva di Unomattina sarà molto probabilmente guida dai giornalisti Alessandro Baracchini e Giorgia Cardinaletti. Il primo è uno dei volti di Rai News 24 mentre la seconda, dopo aver condotto per tanti anni La Domenica Sportiva, è entrata nella redazione del Tg 1.

Un nuovo programma per Beppe Convertini e Anna Falchi

Nel daytime estivo di Rai 1 – subito dopo Unomattina estate – dovrebbe partire un nuovo programma con Beppe Convertini e Anna Falchi. Pare si tratti di un format dedicato alla terza età. Convertini sembra dunque riconfermato dopo un anno di grande successo, prima con La vita in diretta estate e poi con Linea Verde. Gradito ritorno in tv per la Falchi: tra le soubrette più famose degli anni Novanta, di recente si era limitata a qualche ospitata e nulla più. Per quanto riguarda il pomeriggio di Rai 1 secondo le indiscrezioni Pierluigi Diaco tornerà con Io e te a partire dalle 14.

La vita in diretta estate non ha ancora dei conduttori

Appare ancora nebuloso il futuro de La vita in diretta estate, che lo scorso anno è stato condotto da Beppe Convertini e Lisa Marzoli. Tra i papabili nomi c’è quello di Pino Strabioli, noto attore e conduttore.