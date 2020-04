Addio Benji&Fede, Paola Di Benedetto: quando l’ha scoperto e la reazione

Scioglimento di Benji&Fede, parla Paola Di Benedetto: quando l’ha scoperto e la reazione

Un mondo alla rovescia quello che ha trovato la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia. Da una ‘quarantena’ all’altra, quella ben più tosta imposta dal coronavirus. Ma c’è di più: la giovane vicentina, non appena ha messo piede fuori dalla dimora di Cinecittà, è stata anche sorpresa dalla notizia dello scioglimento del duo musicale Benji&Fede. Il suo fidanzato Federico Rossi, infatti, come è noto ha annunciato la separazione artistica da Mascolo nelle scorse settimane. Tutto è avvenuto a GF Vip in corso e quindi la Di Benedetto non ha saputo nulla fino a poche ore fa.

Paola: “Potremmo fare Al Bano e Romina de’ noantri”

Durante la prima diretta Instagram di Paola – dopo la sua avventura al GF Vip – fatta in tandem con Federico, si è parlato anche della separazione artistica di quest’ultimo da Mascolo. “In tre mesi che non ci sei stata, fuori è successo d tutto. Tipo Benji e Fede che si sono sciolti”, ha detto Rossi. A questo punto è subentrata la Di Benedetto: “Mamma mia ragazzi, che notizia mi è arrivata stamattina”. Una novità, sicuramente inaspettata per l’influencer che ha preso la palla al balzo: “Ti posso dire? Mi hanno detto che canto molto bene. Ti va di fare un duo? Potremmo fare Al Bano e Romina de’ noantri. Al Gf Vip mi hanno detto tutti che ho una bella voce”.

A breve saranno svelati i motivi della separazione artistica di Federico e Benjamin

“Possiamo farlo, poi ci presentiamo a Sanremo il prossimo anno. Ti hanno detto che hai una bella voce? Sono stati carini. Certo, hai una bellissima voce, quando parli, quando sussurri”, ha concluso con ironia Federico. Ricordiamo che la decisione di interrompere il sodalizio artistico Benji&Fede è stato consensuale e senza strascichi nei rapporti privati dei due cantanti che continuano a essere in contatto. Non chiare, invece, le motivazioni che hanno portato alla separazione: se ne saprà qualcosa in più a breve quando uscirà il libro ‘Naked. Tutto quello che non avete visto’, scritto a quattro mani dai due artisti.