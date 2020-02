Scioglimento Benji e Fede, parla Mascolo: duro sui retroscena gossippari

Parla Benjamin Mascolo ed entra a gamba tesa sui gossip relativi alla separazione artistica da Federico Rossi: lo sfogo

Benji&Fede proseguono da soli: la notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno nei giorni scorsi, si è portata con sé uno stuolo di polemiche e retroscena. L’ultimo, spifferato da Spy Magazine, lasciava intendere che Mascolo reclamasse più tempo da trascorrere insieme alla fidanzata Bella Thorne che abita negli States. Da qui anche la decisione di dire addio a Federico Rossi dal punto di vista artistico (l’ultimo concerto dei due è previsto per il 3 maggio, Coronavirus permettendo, all’Arena di Verona). Peccato che tale spiffero pare non sia proprio all’origine della separazione. A dichiararlo, con toni duri, è stato lo stesso Mascolo, che con una serie di Stories Instagram ha consigliato ai propri fan di credere soltanto a ciò che viene detto da fonti ufficiali, ossia da ciò che dicono lui e Rossi.

Benji contro gli spifferi della cronaca rosa

Dopo il rumoreggiare e i sussurri della cronaca rosa dei giorni scorsi, Mascolo è intervenuto con una serie di Stories, affermando che chiunque voglia sapere quali siano stati i reali motivi che hanno portato allo scioglimento del duo Benji&Fede può, a breve, acquistare il libro Naked, che racconterà tutti i retroscena della decisione. “Se – dichiara il cantante – volete sapere cose interessanti, nuove e attendibili su di me e Fede, fidatevi solo di chi può dirle queste cose. Cioè me e Fede. Il 17 marzo esce il nostro nuovo libro, si chiama Naked… parleremo di amore, soldi, fama e tanti altri argomenti. E nell’ultimo capitolo spieghiamo anche il perché abbiamo deciso di prenderci questo stop dalla carriera Benji&Fede. Non credete, per favore, alle caz….te scritte sui giornali di gossip.”

Lo spiffero smentito da Mascolo

Viene di fatto smentita dal diretto interessato la voce fatta circolare da Spy Magazine, il quale, circa l’addio artistico dei due giovani, così ha scritto: “Benji è innamoratissimo dell’attrice Bella Thorne. ‘Lei sta in America e io vivo con il jet leg’. Ha dichiarato lui poco tempo fa. In questa relazione gli tocca anche mettere i ‘mi piace’ ai post dove la sua fidanzata abbraccia la dj Alex Martini sul letto. Sì, perché Bella Thorne non nasconde di essere poliamorosa. La star ha una relazione sia con un ragazzo, che con una ragazza. Peccato che l’innamorato Benji sia bloccato in Italia. Ma ora non è più così: lui non è più vincolato all’agenda di impegni del duo e può finalmente andare negli Stati Uniti. Va bene la sperimentazione del poliamore, ma quando sei innamorato davvero vuoi la persona amata vicino a te e soprattutto vuoi l’esclusiva”