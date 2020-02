Benji e Fede dopo l’addio: “Cose tenute nascoste”, c’entra Bella Thorne?

Benji e Fede si separano, dopo l’annuncio i due cantanti parlano sui social: le prime parole dopo l’addio

Come un fulmine a ciel sereno, ieri Benji e Fede hanno annunciato la separazione. Canteranno insieme fino a maggio, poi si prenderanno una pausa l’uno dall’altro e per ora è una scelta definitiva. Un domani chi può sapere cosa succederà. Benji e Fede si esibiranno per l’ultima volta insieme all’Arena di Verona nel concerto fissato per il prossimo 3 maggio. In più è in uscita il loro libro, Naked, in cui hanno promesso di raccontare i motivi che li hanno portati a prendere questa decisione. Proprio questa suspense, questo annunciare e poi rivelare in un libro non ha convinto proprio tutti. C’è infatti chi ha parlato di semplice strategia di marketing, insomma una promozione un po’ più forte sia del concerto sia del libro. Benji e Fede comunque con un video sui social network hanno parlato oggi dopo l’annuncio dell’addio ai fan.

Benji e Fede parlano dopo aver annunciato la separazione: “Cose che vi abbiamo tenuto nascoste”

I due hanno parlato ai fan da una panchina speciale, la stessa da cui hanno annunciato l’uscita del primo libro qualche anno fa. Il primo a parlare è stato Federico Rossi: “Ora siamo qui per dirvi che insieme abbiamo deciso, dopo 9 anni di carriera, di fermare il nostro percorso al 3 maggio 2020”. Chi invece ha parlato un po’ di più è stato Benjamin Mascolo: “Sembro felice in questo momento, lo sono perché la vita ci ha dato tanto e continuerà a darci tanto. Non abbiamo fatto questa scelta in maniera egoistica e non è stato per niente facile per noi. Però pensiamo sia giusto, per tanti motivi”. A proposito di questi motivi ha aggiunto: “Visto che non possiamo spiegarvelo in un video di un minuto, abbiamo deciso di scrivere un libro in cui vi parliamo di tutte le cose che vi abbiamo tenuto nascoste in questi anni e dei motivi che ci hanno portato a fare questa scelta”.

Benjamin Mascolo e Federico Rossi si dicono addio: “Ci siamo confrontati da fratelli”

Benji ha parlato di “cose tenute nascoste” in questi anni e immaginiamo che molti vorranno saperne di più e correranno a comprare il libro fra un mese. Sotto al video si legge altro: “Abbiamo parlato molto di questo negli ultimi mesi, ci siamo confrontati come veri fratelli e dopo aver riflettuto a lungo abbiamo preso una decisione reciproca che rispettasse le necessità e i sentimenti di entrambi. Federico e Benjamin sono due giovani adulti come tanti altri, carichi di idee, emozioni, paure e speranze per il futuro”.

Benji e Fede si sciolgono: è tutta colpa di Bella Thorne? I fan insinuano

Nel frattempo, su Twitter c’è chi ha paragonato Bella Thorne a Yoko Ono. A parere di alcuni, infatti, la separazione di Benji e Fede è stata causata proprio dalla fidanzata di Benji. Se Federico Rossi fa coppia con Paola Di Benedetto, Benji invece fa coppia con Bella Thorne. Secondo alcuni proprio lui vorrebbe trasferirsi in America per vivere con la fidanzata e per questo è stato necessario spezzare la collaborazione con Fede. Sarà vero oppure no?

bella thorne la yoko ono di benji e fede — malpensandoti (@kitebbi) February 18, 2020

Su questa cosa di Benji & Fede ho due teorie:

1- la loro è solo una pausa, fanno credere di sciogliere il duo perché stanno lanciando il libro e vogliono guadagnarci su= business

2- si sciolgono davvero perché Benji va a vivere da Bella Thorne Prossimamente su: benji&fedeFUL — _ (@artsleigh) February 17, 2020