Benji & Fede, la reunion si avvicina: Mascolo emoziona Rossi, il messaggio

Il countdown sta per finire: Benji & Fede, tra pochi giorni, torneranno ad essere un duo, una band, seppur solo per due serate. L’attesissimo evento andrà in scena l’11 e il 12 luglio 2021, nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Il concerto, che sancirà l’addio artistico di Rossi e Mascolo, avrebbe dovuto svolgersi circa un anno fa, quando cioè i due avevano comunicato lo scioglimento del gruppo, lasciando di stucco i fan (e pure Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Fede, che all’epoca era impegnata nella Casa del GF Vip. Scoprì dello scioglimento solo una volta uscita dal reality). Tuttavia non se ne fece nulla, in quanto, con l’avvento della pandemia, ogni evento musicale, all’aperto e al chiuso, è stato bloccato. Ora che il Covid fa un po’ meno paura e si può tornare sul palco, ecco che Benji & Fede sono pronti per salutare il loro numeroso seguito.

Come sopradetto, saranno due le date disponibili. Una scelta dettata dalle regole anti contagio: a causa del numero elevato delle persone e della capienza posti limitata per i live all’aperto, Benji & Fede hanno scelto di esibirsi sia l’11 sia il 12 per accontentare tutti (già Emma Marrone ha preso una simile decisione). Rossi e Mascolo sono alquanto emozionati. Emozione che aumenta di giorno in giorno, come è intuibile spulciando i profili social dei due cantanti. Nelle scorse ore Benjamin ha scritto un post intenso sull’amico e sul concerto che lo vedrà protagonista.

“Tra pochi giorni si chiuderà un capitolo che avrò per sempre nel cuore: solo chi l’ha vissuta può sapere quello che abbiamo condiviso.

L’ultimo concerto all’Arena di Verona sarà il traguardo di un lungo viaggio e una festa per celebrare più di dieci anni di vita e musica insieme. Non vedo l’ora di salire su quel palco e darvi tutto me stesso”. Così Mascolo su Instagram: immediata la reazione dei fan che a centinaia hanno commentato con gioia ed euforia. Non poteva mancare la risposta di Rossi che infatti è prontamente arrivata: “10 anni son tanti”.

Dopo lo scioglimento del duo, entrambi hanno iniziato la carriera da solisti raccogliendo, per il momento, ottimi risultati. Per Rossi grande cambiamento anche dal punto di vista sentimentale: di recente è naufragata la relazione con l’influencer Paola Di Benedetto. La vincitrice del Grande Fratello Vip 4, in una intervista rilasciata a Whoopsee, ha spiegato che con l’ex è rimasta in ottimi rapporti e che tuttora non è raro che si senta con lui per dei consigli amichevoli.