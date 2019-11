Benji e Fede: “Siamo fidanzatissimi”. Rossi: “Bella e Mascolo? Strambi”

Benji e Fede a Verissimo: “Siamo fidanzatissimi”. Tutti i dettagli su come procedono le storie con Paola Di Benedetto e Bella Thorne. Rossi sull’amico e la regista americana: “Sono strambi”

Dal cantare nei ristoranti giapponesi a tre dischi di platino (‘Dove e Quando’ è inarrestabile): si può riassumere così la parabola ascendente del duo Benji e Fede che è stato ospite nel salotto di Verissimo. Innanzi a Silvia Toffanin i musicisti si sono raccontati con la loro consueta allegria e con quel sorriso che mai li abbandona. Oggi sono gli idoli delle giovani, vendono dischi a non finire e tutto sembra semplice. Eppure, come ogni successo, cela sacrifici e delusioni passate. “Abbiamo preso tante porte in faccia, ma non abbiamo mai smesso di sognare”, hanno dichiarato i cantanti. Si è poi passato ai capitoli amore e momenti difficili.

I lutti di Federico Rossi: i momenti difficili del duo

“Abbiamo affrontato due lutti, da parte mia. Ho perso la nonna e il papà. Chiaramente il trauma tendi a metabolizzarlo con il tempo. La musica è stata una valvola di sfogo per me, mi ha salvato. Nonna Antonia era la nostra prima fan. Era molto legata alla canzone ‘L’emozione non ha voce di Celentano’. Bellissimo testo. Benji mi è stato molto vicino”, ha raccontato Federico. “Siamo partiti per fare musica insieme e poi siamo diventati amici. Lui mi ha aiutato a credere di più in me. Siamo due fratelli”, ha fatto eco Benji. Si passa al capitolo fidanzate.

Benji, Fede e l’amore

“Adesso siamo fidanzatissimi. Io e Paola stiamo insieme da un anno e mezzo circa”, spiega Federico che aggiunge: “Ci sono stati alti e bassi, come nella vita di tutti. C’è stato un momento un po’ così. Quest’estate ci siamo lasciati, è stato un periodo particolare che non rinnego e nemmeno esalto. Poi si riflette e si capisce che ci sono affetti e persone che non si vogliono perdere.” E Bella Thorne e Benji? Come li vede Rossi? “Sono strambi, sono due artisti perché sono eclettici e istrionici”. La palla passa a Mascolo: “L’ho conosciuta al festival americano Coachella. Inizialmente non mi sarei aspettato di mettermi assieme a lei. Dopo una settimana ho finito per innamorarmi… Faccio avanti e indietro dagli Usa. Ora lei ha poco tempo per venire qua. Sta facendo molti film a Hollywood:”