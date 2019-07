Benji e Bella Thorne: la storia non durerà? La risposta di Bella zittisce tutti

Benji e Bella Thorne rispondo chi dice che la loro love story non ha futuro

Bella Thorne e Benji sono una delle coppie più in vista del momento, certamente almeno sul web. L’attrice ed ex stella Disney, che a fine anno pubblicherà il suo primo ep, e il cantante del duo Benji e Fede, attualmente in radio con il singolo Dove e quando, un mese fa annunciavano il loro fidanzamento, unendo le loro vite e milioni di followers in tutto il mondo. Attraverso un’intervista a Vanity Fair i due giovani hanno raccontato come è nato il loro rapporto, parlato di quella che sarà una storia a distanza e risposto anche a chi, scetticamente, non crede nel loro amore affermando che non potrà durare molto.

Bella Thorne e Benji: l’amore e la relazione a distanza

Bella Thorne, all’anagrafe Annabella Avery Thorne, lavora perlopiù negli stati uniti mentre Benji, all’anagrafe Benjamin Mascolo, come ben sappiamo, è una star del web e della musica italiana. I due hanno cominciato a chattare sui social e poi è iniziata la loro storia d’amore. Ma adesso come pensano di gestire quella che si configura come una relazione a distanza, visto che vivono in due continenti diversi? I due raccontano come cercano di vedersi: “È la prima volta che decido di prendermi così tanto tempo libero solo per stare insieme a qualcuno. A breve inizio a girare tre film uno dietro l’altro, ma prima volevo stare con Benji”, svela Bella. “Quando siamo lontani ci teniamo in contatto via FaceTime e ci scambiamo messaggi di continuo. Pensare che prima io i messaggi li detestavo”, racconta lui che poi confida: “Il prossimo anno vorrei trasferirmi a Los Angeles per qualche mese”.

La storia d’amore durerà? Bella: “Vogliamo stare insieme davvero”

In molti pensano che quella tra Benji e Bella non sarà una storia duratura. I due hanno confidato che a volte lo pensano anche loro: Benji quando è giù di morale, Bella lo ha fatto soprattutto all’inizio della loro conoscenza. E così è lei a dare una bella risposta agli scettici: “Per vederci noi dobbiamo volare da un continente all’altro, riprogrammare i nostri impegni di lavoro. E questo rende ancora tutto più speciale, vuol dire che vogliamo stare insieme davvero”.