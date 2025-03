Benji e Fede, a Verissimo il retroscena sul litigio: cosa è successo

Benji e Fede sono, senza alcun dubbio, il duo musicale più amato della nostra generazione. I due si sono conosciuti quando erano a malapena due ragazzini, decisero di cominciare insieme questo percorso senza avere idea del fatto che sarebbero diventati così tanto famosi in tutto il Paese. Le cose per loro sono andate a gonfie vele per diversi anni, poi d’improvviso c’è stata una lite tra di loro perché non erano più in sintonia sulla musica che li ha portati a prendere due strade del tutto differente e a stare lontani per molto tempo. Fino a che Benji non ha deciso di rompere questo silenzio tra loro e ricercarlo, scrivendogli una lettera che ha lasciato il segno. A quel punto, tra di loro è ricominciato tutto quanto da dove avevano lasciato.

“C’era una frase nella lettera che mi ha colpito tanto, lui mi ha scritto: “hai un oceano dentro ma hai paura di navigarci dentro” ed è vero, così mi sono reso conto che stavo per perdere una persona che mi conosceva anche meglio di me stesso” ha dichiarato Federico. “Ora siamo carichi, stiamo scrivendo tanta musica, stiamo ritrovando la nostra intesa“.

Benji & Fede parlano della loro reunion: “Sono stato io a scrivergli per primo…”#Verissimo pic.twitter.com/1FXmqEPlR7 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) March 29, 2025

Benji e Fede: un’amicizia ritrovata

Così finalmente felici e di nuovo uniti, Benji e Fede hanno raccontato un po’ questi anni in cui sono stati lontani. Federico ha raccontato di quella lettera arrivata solo due giorni prima del matrimonio di Benji, a cui si è ritrovato a partecipare così, con poco preavviso. “Io invece sto bene da solo, potrei sposarmi con me stesso, almeno capirei quello che voglio davvero” ha specificato Federico, quando Silvia Toffanin gli ha chiesto della sua vita sentimentale.

Adesso Benji e Fede vogliono concentrarsi soltanto sulla loro carriera, molto presto si esibiranno a Roma e a Milano e sono carichi per festeggiare i dieci anni del loro album più famoso che, in qualche modo, ha segnato le loro vite. La loro reunion ha reso felici loro ma in modo particolare i numerosi fan che li seguono dall’inizio e che avevano sofferto tanto quando si sono separati. Nel salutarli, la Toffanin ha fatto un augurio ben preciso: “Lunga vita a Benji e Fede!”.