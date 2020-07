Benjamin Mascolo: “Stile di vita sbagliato, sono cambiato radicalmente”

Tempo di vacanze ma anche tempo di riflessioni per Benjamin Mascolo, il cantante modenese che con Federico Rossi ha formato il celebre duo Benji&Fede, scioltosi nei mesi scorsi. L’artista, dalla sua pagina Instagram, si è rivolto ai fan ricordando un periodo delicato della sua vita. Un tuffo nel passato, a 6 anni fa, quando per uno “stile di vita sbagliato” è finito in ospedale, in terapia intensiva, per due settimane. Mascolo dovette affrontare una rara patologia chiamata Istiocitosi polmonare. Dopo l’esperienza del ricovero Benji non toccò più una sigaretta, impegnandosi a trattare meglio il proprio corpo e la propria saluta. Oggi ha rimembrato quei momenti, lanciando un appello ai giovani.

Benjamin Mascolo, “uno stile di vita sbagliato. Cambiai radicalmente”

Mascolo racconta di aver praticato in passato uno “stile di vita sbagliato” per via del “troppo fumo (sigarette e non solo)”. Il risultato fu un ricovero per un paio di settimane in terapia intensiva. Fu “intubato” per aver contratto l’Istiocitosi polmonare. Il cantante confida di aver temuto di perdere tutto ciò che stava inseguendo. Superata la patologia si trovò con 10 kg in meno, difficoltà nel camminare e parlare. Insomma, il rimettersi in sesto non fu assolutamente una passeggiata. Innanzi una scelta senza alternative: iniziare a seguire una condotta meno ‘esagerata’ e smettere di fumare. Fu esattamente quello che fece e fu premiato. “Cambiai radicalmente stile di vita, adottai abitudini sane e feci una promessa a me stesso: non avrei fumato mai più”, narra. Mascolo, dopo aver ricordato l’esperienza, ha lanciato un appello ai giovani e non, affermando che cambiare in meglio si può e si deve. Non per qualcuno ma per se stessi.

Benji&Fede, si scioglie il duo ma non l’amicizia

La decisione di Mascolo e Rossi di sciogliere il duo musicale ha colto di sorpresa molti fan. Dopo l’annuncio si sono sprecati i rumors sulle cause dell’addio artistico. Qualcuno ha insinuato che all’origine del fatto ci sia stato un deterioramento nel rapporto umano. Nulla di più falso, come hanno spiegato a più riprese i diretti interessati che hanno anzi dichiarato che la loro amicizia è più forte e sana di prima. Semplicemente hanno deciso di prendere sentieri artistici diversi, guidati dalla voglia di ricercare nuovi stimoli. Chissà che un giorno il duo potrebbe ricomporsi.