Benjamin Mascolo e Bella Thorne non si sono lasciati: rumors smentiti

Oggi 20 giugno 2020 Benjamin Mascolo festeggia 27 anni. Per l’occasione il cantante ha realizzato una serie di Stories Instagram all’alba, ringraziando i suoi fan e le persone più importanti della sua vita, vale a dire i suoi familiari. Qualcuno ha però notato che a non essere stato menzionato è stato il nome della sua fidanzata, l’attrice americana Bella Thorne. Così, in un amen, si sono diffuse le indiscrezioni relative a un ipotetico addio sentimentale consumatosi nelle scorse ore nella coppia, proprio a ridosso della festa di compleanno dell’artista modenese. Tuttavia i rumors sul naufragio d’amore sono stati in fretta smentiti. Una smentita ‘plastica’, come a dire fotografica: infatti, sempre via social, Mascolo ha pubblicato i regali che gli ha fatto pervenire la sua ‘Bella’. Nessuna crisi in corso, figuriamoci un addio…

I regali di Bella Thorne per Benjamin Mascolo

Un mazzo di rose rosse, un peluche e un regalo incartato tutto da scoprire: questi i doni della Thorne per Benjamin. Insomma, non c’è alcuna frizione nella love story per il momento. Nel frattempo il musicista si appresta a festeggiare il suo primo compleanno da ‘single’, se si guarda al versante professionale. Il duo Benji&Fede infatti, da qualche settimana, non esiste più. Dopo aver mietuto una serie di successi memorabili, il sodalizio artistico è stato interrotto. Si è parlato molto della separazione dei due modenesi. Qualcuno ha anche ipotizzato delle ruggini personali in corso tra Rossi e Mascolo. In realtà le cose non stanno assolutamente così.

Benjamin e Federico, il rapporto e le storie con Bella e Paola

Sia Federico sia Benjamin hanno dichiarato a più riprese che il loro rapporto di amicizia non è stato intaccato dallo scioglimento musicale. Semplicemente, hanno reso noto, l’addio è avvenuto per andare in cerca, ognuno per sé, di nuovi stimoli musicali. Il rapporto umano invece è più che saldo e proseguirà. Per quel che invece concerne la vita privata dei due cantanti, tutto procede a gonfie vele. Benj è sempre fidanzato e innamorato di Bella Thorne, come poc’anzi spiegato; Fede è sempre gioioso al fianco di Paola Di Benedetto, riabbracciata dopo l’avventura al Grande Fratello Vip e la quarantena.