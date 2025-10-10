Benjamin Mascolo, nata la figlia: nome ‘greco’ e pazzo regalo di Federico Rossi

Benjamin Mascolo è diventato papà, la moglie Greta Cuoghi ha partorito una bimba. A renderlo noto è stato lo stesso cantante attraverso un post Instagram pubblicato nella tarda mattinata di venerdì 10 ottobre. La nascita della piccola, però, è avvenuta il 7 ottobre. Dunque la coppia, prima di annunciare il lieto evento, si è presa del tempo, giustamente, tutto per sé.

Benjamin Mascolo è diventato papà, Greta Cuoghi ha partorito Athena

“Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide”. Questo il messaggio scritto da Mascolo a corredo di uno scatto in cui lo si vede baciare la moglie mentre allatta la figlia su un letto d’ospedale. Mesi fa, quando fu resa nota la gravidanza, il cantante spiegò che la figlia sarebbe stata chiamata Athena. Nel post tramite cui ha annunciato la nascita, il nome dato alla piccina non è stato menzionato. Se, però, la coppia non ha cambiato idea all’ultimo momento, la neonata dovrebbe appunto essere stata chiamata con il nome che rimanda alla dea greca della saggezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benjamin Mascolo (@b3nm)

Il regalo inusuale di Federico Rossi

L’amico e collega di una vita Federico Rossi, qualche mese fa, quando seppe che Benjamin sarebbe diventato papà, gli fece un regalo alquanto originale. Gli donò un albero di ciliegio. “Ogni anno che passa questo ciliegio fiorirà, come farai tu. Per Athena, con amore. Zio Fede”, scrisse il cantante del duo Benji & Fede sui social nel mostrare il pensiero per la nascitura. Ora la piccola Athena potrà crescere ammirando il ciliegio che le è stato regalato.

Le nozze in gran segreto di Benji e Greta Cuoghi

Mascolo e Greta Cuoghi si sono sposati nel 2023 senza fare alcun annuncio ai quattro venti. Hanno preferito mantenere il massimo riserbo sul matrimonio, così da vivere la giornata delle nozze in totale tranquillità, lontani da occhi indiscreti. La notizia trapelò sui media solamente perché una fan adocchiò gli sposi in abiti eleganti all’uscita dal comune di Modena.

La neo mamma Cuoghi non fa parte del mondo dello spettacolo e, al pari del marito, è una donna estremamente riservata. Ha iniziato a frequentare Mascolo quando il cantante stava vivendo uno dei momenti più complessi della sua vita.

In una intervista a Vanity Fair, Benji, a proposito della moglie, disse: “Greta mi ha conosciuto in uno dei momenti più bassi della mia vita, mi ha amato quando stavo al mio peggio, con lei vicino sono una persona migliore. Sono stato fortunato a incontrarla, una fortuna sfacciata. È dolcissima, intelligente. Non appartiene al mondo dello spettacolo, fama e notorietà non le interessano per nulla e non sa quanto mi piace!“.