Benjamin Mascolo e Greta sposi in segreto, il video è virale

Benjamin Mascolo ha sposato la fidanzata Greta in gran segreto: su TikTok spunta il video dopo la cerimonia in comune.

Benjamin Mascolo ha detto sì. L’ex cantante del duo Benj&Fede ha sposato in gran segreto la compagna Greta. A fare outing alla coppia è stato un video rubato dopo la cerimonia, diventato virale su TikTok. Il trentenne ha ufficialmente voltato pagina dopo la turbolenta relazione con Bella Thorne e, soprattutto, un periodo buio segnato dall’abuso di sostanze stupefacenti. Scopriamo tutto sui neo sposini: chi è la moglie di Benjamin Mascolo e quando è iniziata la loro relazione?

Nella giornata di lunedì 13 novembre 2023, sul web è spuntato un TikTok in cui Benjamin e la Cuonghi escono di fretta dal comune. Greta indossa un elegante tailleur bianco e ha in mano un bouquet. Con l’altra mano stringe quella di Mascolo: look total black e passo svelto. A rubare quelle immagini è stata una fan, che ha scritto: “POV: incontri Benji che si è appena sposato in comune“. L’autrice del video, ad un certo punto, grida: “Benji, auguri!“. L’artista risponde con un laconico: “Grazie“.

Poche settimane fa, ai microfoni di FanPage, il modenese in persona aveva annunciato le nozze imminenti con la fidanzata, della quale si è dichiarato innamoratissimo. Non siamo in possesso di molte notizie su Greta: i suoi profili social sono blindati ed è noto solo che è originaria di Modena, lavora come modella ed è nata l’8 ottobre del 2003. La giovane ha giocato un ruolo fondamentale nella rinascita di Benjamin Mascolo. Accanto a lei, il trentenne è riuscito a superare i problemi legati alla depressione e alla dipendenza.

Il mio secondo sistema di protezione è la mia fidanzata, che diventerà anche mia moglie. Decidere di fare un percorso, di avere una relazione seria, un rapporto umano, 1 a 1, con una persona è un bel dispositivo di protezione, così come avere una famiglia, dei figli, quindi essere responsabile anche per altre persone, non solo per te stesso.

Le nozze sono state semplici e tra pochi intimi, proprio come desiderava Benji. La relazione con l’attrice e star di OnlyFans Bella Thorne, durata tre anni e fatta di eccessi e sfarzo, gli ha lasciato molte ferite, ma anche nuove consapevolezze. Su tutte, che la bellezza dell’amore risiede anche nella serenità che questo porta nella vita di tutti i giorni.

“Con Bella c’era stata solo una promessa di matrimonio – ha dichiarato nella già citata intervista con FanPage – ma c’era più preoccupazione per la festa che per altro. Stavolta non me ne importa nulla, posso anche sposarmi solo con la mia ragazza e la mia famiglia. Possiamo essere anche in dieci: mia madre mi ha detto che quando sposò mio padre, in Comune c’erano otto persone, più loro due. Io penso che sarà una cosa molto simile, non lo faccio per gli altri, lo stiamo facendo per noi“.