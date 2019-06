Bella Thorne parla della storia con Benjamin Mascolo: amore a gonfie vele

Benjamin Mascolo e Bella Thorne stanno insieme. L’attrice parla del loro amore

Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede e l’attrice Bella Throne stanno insieme. A darne ufficialità è stato il cantante sui social e ne aveva anche parlato durante il Pride di Modena, dicendo che è molto contento del coming out della fidanzata, che ha confermato di essere bisex. I primi avvistamenti sulla nuova coppia sono avvenuti durante il Coachella, il festival statunitense che ha prodotto davvero tanto gossip in Italia, partendo dalla foto che sembravano confermare il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Benji e Bella però si conoscono da tempo e si erano più volte scambiati messaggi di apprezzamento, ed ora l’ex stella della Disney ha parlato apertamente del loro amore. L’occasione è stata quella di un altro Pride, ossia quella del MCM X LA! L’attrice ha però confessato che avrebbe voluto tenere nascosta la relazione, ma a causa dei paparazzi e dei suoi fan super attenti, ha deciso di renderla pubblica e di questo si è detta davvero felice.

Bella Thorne parla di Benjamin Mascolo: “Ben è un tesorino“

Continua a gonfie vele, dunque, la storia d’amore tra Benjamin Mascolo e l’attrice ex della Disney, Bella Throne. Lei ha parlato della loro relazione, svelando alcuni dettagli che i fan gradiranno: “Ben è un tesorino, e vederlo sempre su FaceTime mi va ridere fortissimo. Lui vive in Italia, quindi è qualcosa di interessante“. Se nell’ultimo periodo, sono stati tanti gli indizi che hanno fatto pensare ad una storia d’amore nata tra i due, ora ne abbiamo conferma. E non solo dalle parole di Benji ma anche quelle di Bella. Il loro però sembra essere un rapporto a distanza: la Thorne infatti è in America, lui invece in Italia. E durante il Seat Music Awards, lo abbiamo visto insieme a Federico Rossi lanciare la loro nuova hit per l’estate.

Benji e Bella Throne: tutti i loro ex

Come vi avevamo già anticipato, Benji aveva confermato la relazione con Bella. L’attrice ha avuto un’esperienza poliamorosa con Mod Sun e l’influencer Tana Mongeau. Lui invece ha chiuso la storia con l’attrice Demetra Avincola, conosciuta ai più per aver interpretato il ruolo di Margot nella fiction Rai Un Medico in famiglia.