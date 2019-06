Benjamin Mascolo e Bella Thorne stanno insieme: è ufficiale

Benji e Fede: la nuova fidanzata di Benjamin Mascolo è Bella Thorne

Finalmente non ci sono più dubbi: Benjamin Mascolo e Bella Thorne sono una coppia! Il componente del duo musicale Benji e Fede ha confermato sui social network la relazione con l’attrice americana. Il chitarrista ha condiviso su Instagram uno scatto pieno di passione che lo ritrae insieme alla sua nuova fidanzata. Benjamin ha inoltre parlato apertamente di questa liason al Gay Pride di Modena, la città dove è nato e cresciuto. Mascolo ha commentato con orgoglio il coming out della Thorne avvenuto tre anni fa. L’ex stellina Disney è infatti apertamente bisex e qualche anno ha fa ha avuto pure un’esperienza poliamorosa con l’influencer Tana Mongeau e con il rapper Mod Sun.

Benjamin e Bella Thorne insieme dallo scorso aprile

Benjamin Mascolo e Bella Thorne si frequentano dallo scorso aprile. Il primo avvistamento della nuova coppia è avvenuto al Coachella. In realtà i due si conoscono da tempo: in passato si sono scambiati vari apprezzamenti social su Instagram. Prima di farsi travolgere dalla passione sia Benji sia Bella hanno chiuso delle relazioni importanti. Il musicista italiano, che prima di diventare famoso ha vissuto per un breve periodo in Australia dato che la madre è australiana, ha detto addio a Demetra Avincola, attrice famosa per il ruolo di Margot nell’ultima stagione di Un medico in famiglia. La Thorne ha invece lasciato dopo un paio d’anni il cantante americano Mod Sun.

Benjamin Mascolo: chi è la nuova fidanzata Bella Thorne

Bella Thorne è una cantante e attrice di 22 anni. Ha iniziato a recitare da bambina ma è diventata famosa grazie alla serie tv della Disney A tutto ritmo. Bella – il cui vero nome è Annabella – lavora anche come doppiatrice. Nonostante sia molto giovane ha amato tanti personaggi famosi: da Gregg Sulkin a Tyler Posey, passando per Lil Peep.