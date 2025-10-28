Benjamin Mascolo choc, “ho perso due figli”: foto drammatica delle ecografie

Confessione drammatica del cantante Benjamin Mascolo del duo Benji & Fede. L’artista, attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha reso noto che lui e la moglie Greta Cuoghi, prima di diventare genitori della piccola Athena nata lo scorso 7 ottobre, hanno perso due figli. La donna ha dovuto affrontare due aborti. Mascolo, che mai prima d’ora ha parlato di tali tragici eventi vissuti, nella confidenza ha spiegato di nutrire il forte desiderio che possa esistere un luogo in cui un giorno possa incontrare quei piccoli angeli che non ha avuto l’opportunità di conoscere e crescere.

Benjamin Mascolo rivela che la moglie ha avuto due aborti

“Un uomo, sopravvissuto a una rischiosa operazione al cuore, raccontò che nei pochi minuti in cui era clinicamente morto aveva visto il Paradiso. Disse che lì, i genitori conoscono e vivono con i figli mai nati. Che le madri possono crescere quei bambini perduti in gravidanza”. Attraverso questo racconto Mascolo ha iniziato a riferire dei due aborti affrontati dalla compagna. A corredo del post ha pubblicato una foto in cui si vedono due quadri con due ecografie, vale a dire i test dei bimbi che non sono mai nati.

“È difficile crederci – ha continuato l’artista – soprattutto perché la scienza non lo conferma. E forse non lo saprò mai, se è vero. Non so nemmeno se, alla fine dei titoli di coda, mi ritroverò davvero in quel luogo dove si dice riposino i puri di spirito. Eppure una parte di me ci spera. Perché ho sentito quanto sia doloroso perdere qualcosa che già ami, ma che non ha avuto modo di compiersi”.

Il cantante ha sottolineato che la nascita della piccola Athena ha guarito la sofferenza provata per i due aborti. Tuttavia non ha potuto cancellare le cicatrici lasciate nell’anima dai due terribili eventi: “La nascita di nostra figlia ha guarito quelle ferite, ma le cicatrici sono rimaste. Quando succede, hai paura a parlarne: temi di non essere capito, o peggio, di essere giudicato. Ti chiedi se c’è stato un errore, se fosse troppo presto o troppo tardi. Ma solo chi ci è passato davvero sa di cosa parlo”.

Le lacrime e il conforto a vicenda tra i due coniugi

Benjamin è poi passato a raccontare i dettagli di come lui e la moglie, donna riservatissima lontana dal mondo dello spettacolo, hanno saputo di aver perso i figli e di come hanno affrontato le situazioni a livello emotivo. “La prima volta – ha spiegato il cantante del duo Benji e Fede – ho usato tutta la mia forza per consolare mia moglie. La seconda, invece, è arrivata così all’improvviso che, usciti dallo studio medico, mi sono accovacciato sul marciapiede in centro a Milano — a pochi passi da una chiesa — con la faccia affondata tra le ginocchia e lei che cercava, con tutta la sua forza, di tenermi in piedi”.

Nel chiudere la confessione, Mascolo ha scritto di sperare con tutto se stesso che il signore che ha raccontato di aver visto il paradiso in quegli attimi che era stato dato per morto clinicamente abbia detto la verità, ossia “che esista davvero un luogo dove potrò incontrare quei bambini che non ho avuto modo di amare su questa Terra”.

“E se anche fosse solo un’illusione, voglio crederci lo stesso. Perché dentro quel desiderio di rivederli c’è la mia fede più sincera: quella che nasce dal dolore e dalla gratitudine mescolati insieme. L’amore che oggi provo, nel tenere mia figlia tra le mani, nasce anche da quella paura di perderla prima ancora che arrivasse”, ha concluso il cantante.

Sostegno e vicinanza, i fan commossi dalle rivelazioni di Mascolo

Le rivelazioni di Mascolo hanno commosso centinaia di fan che hanno espresso sostegno e vicinanza a lui e alla moglie Greta. Molti anche coloro che hanno sostenuto che Benjamin sia “un’anima pura” che merita di avere il meglio dalla vita.