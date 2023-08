Benjamin Mascolo: attriti con Fede e “basta a certe sostanze”

Era il 2015 quando il duo Benji&Fede, formato da Federico Rossi e Benjamin Mascolo, è esploso. Per anni, i due hanno dominato i social e le vette delle classifiche musicali italiane, riuscendo a conquistare migliaia di fan. Dopo anni di successi, però, il gruppo si è sciolto nel 2020. Oggi, a distanza di tempo, Benjamin Mascolo si è raccontato in una lunga intervista a Il Corriere della Sera, parlando di quanto vissuto in questi turbolenti anni. Dallo scioglimento del gruppo, il musicista ha intrapreso una carriera nel mondo del Cinema e presto lo vedremo tra i protagonisti del nuovo capitolo della saga After. Inoltre, recentemente ha ripreso a fare musica, collaborando con i Finley. Ma, non è stato sempre tutto rose e fiori.

Per diverso tempo, infatti, Benji si è diviso tra Italia e Usa, patria dell’ex fidanzata Bella Thorne. Mascolo e l’attrice americana hanno avuto una relazione di 3 anni e dovevano anche convolare a nozze. Nel 2022, però, si sono separati. Il 30enne non ha un bel ricordo di Hollywood, comparandolo a “Instagram nella vita reale, anche peggio“. Dopo la rottura, Mascolo ha confessato di aver affrontato un periodo molto complicato, definendolo come “male di vivere“. Questo l’aveva portato anche ad avere abitudini sbagliate, che sta imparando a gestire:

Oggi veniamo tutti stimolati di continuo. E quando si fa il mio mestiere, gli stimoli sono ancora di più. Se ti lasci andare, ti fai trascinare. Da qualsiasi cosa: dal cibo sbagliato alle sostanze sbagliate, dai social usati in modo compulsivo al consumismo sfrenato. Tutte cose che possono portare a perdersi. Ho imparato, anche facendomi del male, ad autoimpormi delle regole. Ora vivo una vita quasi da atleta: sto attento alla salute, al ritmo del sonno, al cibo.

Tuttavia, spesso si chiede ancora se riuscirà ad esprimere la sua arte anche senza l’aiuto di certe sostanze. “Ancora non so rispondere, ma credo di sì. Sul palco ho una bella energia. In studio devo reimparare ad accedere alla mia emotività senza l’uso di sostanze. Quanto al punk rock, tanti artisti sono partiti con ritmi assurdi, ma poi sono riusciti a durare negli anni proprio rimanendo sobri, trovando un equilibrio”, ha confessato.

Ad oggi, Benjamin sembrerebbe aver ritrovato il suo equilibrio. Oltre ad essere tornato a casa nella sua Modena, è arrivato anche un nuovo amore nella sua vita. Dopo la fine della storia con Bella Thorne, aveva quasi smesso di credere in questo sentimento, ma, poi, inaspettatamente, il suo cuore ha ripreso a battere per una persona speciale:

Ho una relazione e sono molto felice. Mi ero ripromesso di non cascare più nella trappola dell’amore, ma la vita ti sorprende sempre. Anche nelle relazioni passate sono stato innamorato, ma la serenità che ho ora mi permette di condividere le cose in modo più maturo.

Benjamin Mascolo: i rapporti con Federico Rossi

Nonostante i diversi progetti in corso nella sua carriera, rimane difficile staccarsi dall’immagine di Benji&Fede. I fan sono ancora molto attaccati al gruppo e secondo Benji ci vorrà ancora del tempo per metabolizzare la rottura. Ma, come sono oggi i rapporti con Federico Rossi? Stando agli ultimi avvenimenti, verrebbe da dire complicati. Recentemente, Mascolo ha reinterpretato la hit del duo musciale “Dove e quando“, riadattandola in una versione punk rock insieme ai Finley. Questo esperimento, però, non ha certamente convinto il co-autore del brano originale. Ecco cosa ha avuto da dire a riguardo Benji: