Benigni e la moglie si separano ma solo professionalmente: il motivo

Nicoletta Braschi, dolce metà del comico fiorentino, ha deciso di prendere le distanze dal suo grande amore ma solo per quanto riguarda il lavoro

Roberto Benigni e la moglie Nicoletta Braschi si stanno separando, sì ma professionalmente. Infatti se negli ultimi tempi si sono succeduti dei rumors su un allontanamento dei due attori, in realtà c’è del vero, ma solo per metà. Infatti sembrerebbe che il rapporto sentimentale tra i due vada a gonfie vele e che semplicemente l’attrice abbia deciso di mettersi in proprio.

La Braschi fino ad ora è stata al fianco del comico fiorentino non solo privatamente ma anche lavorativamente parlando. Con lui ha gestito alcune delle sue principali attività. Infatti, è stata socia al 50% con Roberto Benigni della Melampo, casa di produzione cinematografica, ed è amministratrice unica della Tentacoli Edizioni Musicali.

Arrivata a questo punto però ha detto basta e ha deciso di creare ex novo una società con 20mila euro di capitale dal nome Opera8 Srl. Secondo quanto ha riportato Il Tempo la Baschi avrebbe versato l’assegno dei soldi su Banca Passadore e si sarebbe presentata di fronte al notaio Giorgio Perrotta accompagnata da Costantino Ignazio La Torre. Proprio quest’ultimo sarebbe l’amministratore unico, nominato dalla società stessa. Questo si occuperà principalmente di immobiliari e compravendita.

Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, la coppia

L’amore tra Roberto Benigni e Nicoletta Braschi è scoppiato negli anni 80, in seguito al trasferimento di lei a Roma. I due si conobbero tramite amici e da lì si resero conto di quanto avessero in comune; dai libri, che si consigliavano e passavano, fino al teatro, passione che è anche la loro vita. Iniziarono così a fare dei lavori insieme. Lei era la sua Musa e lui il suo insegnate. Quando si incontrarono lui aveva 28 anni ed era già attore famoso al pubblico.

La coppia è poi convolata a nozze nel 1991 a Cesena, città natale dell’attrice. La cerimonia fu celebrata in totale segretezza. Fu solo “Il Tirreno” a lanciare la notizia per la prima volta. Il fotografo Franco Silvi infatti riuscì a fare qualche scatto e rendere noto il fatto. Era il 26 dicembre 1991.

Da allora la coppia non si è mai lasciata e ha lavorato a numerosi film insieme. Per citarne alcuni, sin dal 1983 con “Tu mi turbi” per poi proseguire con “Johnny Stecchino” nel 1991, “La vita è bella” nel 1997, “Pinocchio” del 2002 e “La tigre e la neve” nel 2005.