Cosa fa oggi Giorgio Cantarini, il bambino de La vita è bella di Roberto Benigni

Come annunciato la scorsa estate al Corriere della Sera, Giorgio Cantarini ha abbandonato l’Italia. L’attore diventato famoso grazie al ruolo di Giosuè ne La vita è bella di Roberto Benigni ha deciso di trasferisci in America per lavorare nel mondo del cinema. Nonostante il grande successo del film nel 1999 e la breve apparizione ne Il Gladiatore di Russell Crowe, Cantarini non è mai riuscito a sfondare del tutto in Italia e così ora ha deciso di provarci ad Hollywood. Un progetto che è stato approvato in pieno da Benigni, con il quale Giorgio è sempre rimasto in contatto in tutti questi anni. E proprio di recente il premio Oscar ha scritto una lettera di referenze al ragazzo in modo da agevolarlo nella ricerca dei primi ruoli oltreoceano.

Il rapporto oggi tra Giorgio Cantarini e Roberto Benigni

“Benigni mi è sempre stato accanto con i suoi consigli. Proprio lui mi ha detto di non mollare la recitazione e mi ha spinto a iscrivermi al Centro Sperimentale di Cinematografia per studiare come attore. Ed è sempre lui che mi sta appoggiando ancora, in questa mia scelta di emigrare in America”, ha raccontato Giorgio Cantarini al settimanale Di Più. “Ti faccio una lettera di referenze così tutti sapranno quanto sei bravo”, mi ha detto proprio in questi giorni. Farò leggere la lettera ad agenti e registi”, ha aggiunto il ragazzo, che grazie a La vita è bella ha vinto lo Young Artist Award. In poche parole l’Oscar degli attori bambini e Giorgio è stato l’unico italiano a vincerlo fino ad oggi.

Benigni ha convinto Giorgio a diventare un attore

“Dopo La vita è bella l’Italia non mi ha più aperto le porte del mondo del cinema, tanto che, dopo il liceo, avevo deciso di dedicarmi ad altro. Ma proprio Benigni mi ha consigliato di provarci ancora, così mi sono diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia e oggi Benigni mi firmerà una lettera di referenze: spero che la lettera mi aiuti a trovare fortuna come attore in America”, ha puntualizzato Giorgio Cantarini, che oggi ha 27 anni ed è felicemente fidanzato con l’attrice emergente Marial Bajma-Riva.