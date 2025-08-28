Benedicta Boccoli ha sposato in jeans Maurizio Micheli: bugia prima delle nozze

Benedicta Boccoli si è sposata a 58 anni con Maurizio Micheli. Lo ha annunciato lei stessa attraverso un post Instagram pubblicato nel pomeriggio di giovedì 28 agosto. La coppia è arrivata al fatidico ‘sì’ dopo un fidanzamento lunghissimo di 28 anni. Nessuna cerimonia in chiesa. Il matrimonio si è svolto con rito civile, a Roma. La conduttrice milanese ha optato per un look casual, sposandosi in jeans abbinati a una camicetta bianca decorata e in pizzo. Micheli invece si è presentato in giacca e cravatta blu, con una classica camicia chiara.

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli subito dopo essersi sposati

Il matrimonio di Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli: bugia bianca prima delle nozze

“Dopo solo 28 anni di prova…le nozze! Forse c’era ancora tempo, chissà… Micheli appena firmato ha detto:” L’unica cosa che mi preoccupa è la prima notte di nozze!””, ha scritto Benedicta Boccoli nell’annunciare di essersi sposata, a corredo di una foto con il neo marito. Dunque aveva ragione Dagospia. Il portale diretto da Roberto D’Agostino nei giorni scorsi aveva lanciato la notizia del matrimonio imminente dell’attrice 58nne che, però, aveva smentito di essere in procinto di convolare a nozze nel corso di un’ospitata a Estate in Diretta.

“Ma no, che matrimonio, è troppo presto! In fondo abbiamo solo 136 anni in due, c’è tempo”, ha dichiarato Boccoli nel talk show pomeridiano di Rai Uno, pochi giorni fa. Evidentemente una bugia. Probabile che la showgirl abbia voluto mantenere segreta la data delle nozze. I motivi di cotanta riservatezza non sono noti. Qual che è certo è che da oggi Benedicta e Maurizio sono moglie e marito.

Benedicta Boccoli e la vita in case separate con il neo marito

Benedicta nei mesi scorsi ha partecipato a The Couple. Il reality show di Canale Cinque è stato un sonoro flop per quel che riguarda gli ascolti. Infatti è stato chiuso anticipatamente. Durante l’esperienza nel programma, la conduttrice aveva parlato del suo compagno., rivelando che vivono in case separate e sottolineando di credere che tale scelta abbia fatto bene al loro legame quasi trentennale. Allora pare che non avesse in progetto di sposarsi. Infatti confessò: “Poi il matrimonio non ci piace e io l’ho già avuto”. A distanza di qualche settimana le cose sono cambiate.

Chi è Maurizio Micheli

Maurizio Micheli è nato a Livorno nel 1947, ma è cresciuto a Bari; è un attore, comico e commediografo italiano. Prima di conoscere Benedicta è stato sposato con l’attrice Daniela Nobili, dalla quale ha avuto un figlio, Guido. Ha lavorato a tantissime opere teatrali, cinematografiche e televisive.