Benedettagea Matera ha abbandonato il Collegio 4: ecco perché

Il Collegio 4, chi è uscito. Benedettagea Matera ha abbandonato: ecco perché

La prima puntata de Il Collegio 4 è ormai andata. Il docu – reality dedicato alla vita scolastica dei tempi che furono è tornato trionfante ed è dunque stato ben accolto dal pubblico italiano. Questo primo appuntamento è stato molto piacevole. Abbiamo conosciuto i ragazzi e i loro mondi così diversi l’uno dall’altro. Degli adolescenti dal carattere forte ma a tratti insicuro pronti ad affrontare questa nuova sfida lontani dal mondo moderno, fatto di smartphone e social, e dai loro amati genitori. A loro quindi tocca sperimentare la vita dei lontani anni ’80. Si perché questa quarta edizione de Il Collegio è ambientata precisamente nel 1982, nell’era delle madri e dei padri dei partecipanti.

Il Collegio 4, Benedettagea in lacrime: “Mi mancano troppo mamma e papà”

Fortunatamente durante questa prima puntata non c’è stata nessuna espulsione. Cosa che però si è rischiata perché ad un certo punto i collegiali sono stati protagonisti di un episodio di vandalismo che ha fatto arrabbiare il preside: hanno messo a soqquadro la loro classe. Il capo de Il Collegio è però stato magnanimo, li ha puniti però ha comunque chiuso un occhio ed ha tentato di non rispedire nessuno a casa. Del resto, i ragazzi sono all’inizio di questa nuova esperienza ed hanno molto da imparare! Un abbandono, però, c’è stato. Benedettagea Matera, la quattordicenne di Napoli, ha deciso volontariamente di lasciare il Collegio e i suoi compagni. La motivazione? Sentiva troppo la mancanza di casa. La ragazzina prima di parlare con il Preside, che non ha potuto trattenerla, ha discusso telefonicamente con i suoi genitori esprimendo la sua grande voglia di riabbracciarli. “Io qui non sto bene, mi manca la mia famiglia – ha spiegato in lacrime Benedettagea – Sto male, voglio andare via”. La studentessa ha quindi fatto le valige, salutato i suoi ormai ex compagni di viaggio ed è tornata da mamma e papà.

Il Collegio 4: Simona Ventura tra le voci narranti ma qualcosa non va

Simona Ventura ha preso il posto di Giancarlo Magalli ed è quindi tra le voci narranti del reality. Qualcosa però non va. I telespettatori sul web hanno espresso il loro malcontento. La motivazione? Gli interventi della frizzante ed amatissima showgirl sono troppo pochi!