Benedetta Valanzano, nata la prima figlia: l’annuncio a sorpresa in tv

Benedetta Valanzano ha partorito. L’attrice ha dato alla luca la piccola Anita, durante la serata di sabato 11 maggio

L’attrice Benedetta Valanzano ha partorito ed è nata la piccola Anita. La notizia è stata data a sorpresa a Storie Italiane durante la puntata di lunedì 12 maggio. La Valanzano, protagonista del film Mò Vi Mento, ha dato alla luce la prima figlia alle ore 19.30 di sabato 11 maggio, come annunciato da uno degli attori della pellicola, ospite da Eleonora Daniele. L’attrice ne aveva parlato a lungo della gravidanza, che l’aveva resa molto felice. Tempo fa era stata anche ospite fisicamente dalla Daniele e lì aveva raccontato la felicità di un momento così bello, ed ora, nello stesso programma, arriva l’annuncio che tutti i suoi fan aspettavano. I social dell’artista ancora non riportano la notizia e, pensiamo, sia una scelta dettata dalla voglia di privacy di Benedetta.

Benedetta Valanzano: è nata Anita. L’annuncio a sorpresa

Una vera e propria sorpresa quella di Eleonora Daniele e Storie Italiane. Durante la diretta di lunedì 13 maggio, è stato annunciato l’arrivo al mondo di Anita, la prima figlia di Benedetta Valanzano e del marito Vittorio, un avvocato civilista di Napoli. Nel 2017 la coppia si è giurata amore eterno fino ad arrivare alla dolce attesa nel 2018. Anita ora è nata ed ha rallegrato la vita di mamma e papà. L’annuncio della gravidanza era stato fatto sulle pagine di Diva e Donna, lo scorso dicembre. “Da quando ho scoperto di essere incinta ho vissute tantissime paure“, aveva confidato l’attrice al settimanale edito da Cairo Editore.

Benedetta Valanzano: “Durante la gravidanza mi vedo bella“

Così parlava la Valanzano dell’esperienza della gravidanza: “Mi vedo bella, vitale: ho iniziato davvero a sentire Anita. E anche se continuo a essere attenta su tutto, finalmente riesco a godermi questo momento magico“. E forse, proprio per il suo desiderio di godersi questo momento, che Benedetta non ne ha dato ancora annuncio ai fan, che però apprendono la notizia direttamente in tv.