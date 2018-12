Benedetta Valanzano è incinta: l’attrice aspetta una bambina

Benedetta Valanzano incinta a un anno dal matrimonio

Cicogna in arrivo per Benedetta Valanzano. La popolare attrice è incinta per la prima volta. La gravidanza arriva a un anno dal matrimonio con l’avvocato civilista napoletano Vittorio. I due si sono sposati il 23 dicembre 2017 e ora sono in attesa della prima figlia. E sì, perché Benedetta è incinta di una bambina, che si chiamerà Anita. Un nome scelto d’istinto dai futuri genitori. La piccola nascerà la prossima primavera: la Valanzano sta per entrare nel quinto mese di gravidanza. Passati i fatidici tre mesi, che sono sempre i più delicati, la 33enne ha annunciato la novità sulle pagine del settimanale Diva e Donna.

Benedetta Valanzano incinta: “Ansia nelle prime settimane”

“Da quando ho scoperto di essere incinta ho vissuto tantissime paure: anche un piccolo crampo alla pancia mi faceva scatenare il terrore. Mi sono subito messa a riposo totale: ho smesso di fumare e bere, ho perso anche il vizio di mangiarmi qualche pellicina per evitare di mettere le mani in bocca”, ha confidato la giovane alla rivista edita da Cairo Editore. Benedetta Valanzano ha cominciato a rilassarsi dopo l’esito negativo del test prenatale, l’esame che analizza il DNA del feto.

Benedetta Valanzano: il parto è previsto in primavera

“Ora le nausee sono passate, ma ho ancora dei doloretti. Che bella questa pancia che cresce! Mi vedo bella, vitale: ho iniziato davvero a sentire Anita. E anche se continuo a essere attenta su tutto, finalmente riesco a godermi questo momento magico”, ha aggiunto l’attrice, che si appresta a festeggiare il primo anniversario di matrimonio.