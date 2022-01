Benedetta Rossi è stata operata: come sta dopo l’intervento chirurgico

A distanza di poche dalla notizia sul suo intervento chirurgico, Benedetta Rossi ci ha tenuto a rassicurare i suoi fan. L’operazione è andata bene, secondo quanto la stessa chef ha dichiarato sul suo ufficiale profilo Instagram. L’amata conduttrice di Fatto in casa da Benedetta, non appena è tornata nella sua stanza d’ospedale – da dove ha pubblicato un selfie – ha subito aggiornato tutti. Nelle scorse ore, aveva rivelato al pubblico che la segue che si sarebbe ricoverata in ospedale. Il motivo riguarda un intervento chirurgico alla schiena.

Scendendo nel dettaglio, ha condiviso un selfie che la ritraeva poco prima del ricovero. La foodblogger marchigiana non era sola: al suo fianco c’è sempre suo marito Marco. Circa un anno fa, Benedetta aveva scelto di prendersi una pausa dai social network proprio per dedicarsi di più a suo marito. “Ora devo cercare di essere forte”, scriveva oggi la chef prima dell’intervento. Si è detta consapevole del fatto di non essere sola. Dopo di che, i fan hanno dovuto attendere qualche ora per avere degli aggiornamenti.

E come sempre è stata Benedetta a far sapere come sta dopo l’operazione chirurgica. “È andata ! L’intervento è riuscito”, ha scritto la conduttrice della trasmissione di Food Network. Si è mostrata con il piccolo sorriso e con il pollice alzato, facendo una precisazione: “Questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento”. Il motivo per cui Benedetta Rossi si è dovuta operare riguarda un problema alla schiena.

Sicuramente deve essere stato un intervento molto delicato, ma anche un po’ destabilizzante. Sono tantissimi coloro che sono subito corsi sotto il suo post su Instagram per darle tutto l’affetto e il sostegno possibile. Il volto della chef è provato e tutti sperano ovviamente di rivederla raggiante come prima. Tra i vari commenti è possibile notare quello di Simona Ventura, che tenta di mandare alla sua collega un abbraccio virtuale con diversi cuoricini.

Non mancano quelli di Francesca Barra e Sandra Milo. Qualche ora fa aveva fatto presente di sentirsi fortunata perché così tante persone, anche se virtualmente, riescono a far sentire la loro presenza. Resta ogni volta sorpresa nel vedere come “si possa creare un legame così vero e profondo”. La conduttrice di Fatto in casa da Benedetta ammette di non sentirsi assolutamente sola.