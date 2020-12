Benedetta Rossi è in crisi col marito: pausa dal lavoro

Benedetta Rossi è in crisi con il marito Marco. Per lo meno sembra che le cose non vadano bene come lei vorrebbe nella loro coppia. La colpa sarebbe della troppa notorietà che la food-influencer ha raggiunto grazie a “Fatto in casa da Benedetta”. Grazie a quest’ultimo infatti la cuoca ha trasformato la sua passione in lavoro e ha raggiunto numeri esorbitanti di followers. Nel suo profilo Instagram se ne contano almeno 3,5 milioni.

Nella giornata di ieri la Rossi ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha spiegato alcune dinamiche che, per via del successo, si sono ripercosse nella sua vita. La food-influencer ha esordito spiegando ai suoi fan di essere sempre stata molto sincera e schietta con loro, permettendogli di entrare anche e soprattutto nella sua quotidianità.

Dopo un elegante e sentito preambolo in cui ha sottolineato di aver affrontato le difficoltà del 2020 con impegno e dedizione ed aver ringraziato i suoi fans per tutto il supporto ricevuto, ha comunicato al suo pubblico di aver bisogno di prendersi una pausa lontano dai social e dalla sua “quotidianità interattiva” che ormai da diversi anni è parte fondante della sua vita.

Benedetta Rossi ha lamentato il bisogno di dedicare del tempo in primis a sé stessa e poi a suo marito. L’influencer ha spiegato ai propri fans che lavorare a casa a stretto contatto con il coniuge è un vantaggio. Ma l’essere colleghi di lavoro comporta anche tanto stress e stanchezza. Questi due sentimenti, se amplificati, possono mettere in crisi la relazione, per esempio accentuando i litigi, che normalmente sono presenti in qualsiasi matrimonio.

La Rossi ha dunque sottolineato di aver bisogno di riprendere il rapporto con il marito da un punto di vista privato, tralasciando quello lavorativo. Ha ammesso di voler parlare di altro con lui, oltre che di cucina, e di tornare a ridere insieme come solo loro due sanno fare.

E dopo aver chiesto ai follower comprensione per il suo desiderio di silenzio e normalità – come lei stessa ha dichiarato – si è scusata per l’assenza che perpetuerà in questi giorni. In ogni caso Benedetta Rossi ha promesso che non lascerà i propri fans soli per troppo tempo ma, anche se fosse, siamo certi che capiranno.