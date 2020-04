Benedetta Rossi asfalta hater: “C..sa e cretina!”, lei perde la pazienza

Benedetta Rossi lascia tutti a bocca aperta: la risposta a un hater che nessuno mai si sarebbe aspettato…

Una Benedetta Rossi inedita, quella di oggi. Lei, sempre carina e simpaticissima sul suo canale Youtube Fatto in casa da Benedetta, ha spiazzato tutti (meritandosi da molti applausi virtuali) con una risposta data a un hater che ha manifestato tutto il suo immotivato disprezzo nei confronti della foodblogger. La Rossi immaginava un clima completamente diverso su Twitter, ecco perché aveva deciso di approdarvi, ma qualcosa non è andato come si aspettava: un detrattore l’ha insultata pesantemente… pensando forse che il suo cinguettio d’odio non arrivasse mai alle orecchie della cuoca?

Detrattore contro Benedetta Rossi, lei perde la pazienza: la super-risposta

L’hater, su Twitter, le ha scritto queste pesantissime parole: “Non potete capire quanto mi infastidisce questa cretina. La sua falsa ingenuità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra ce..a!”. Benedetta Rossi non è voluta rimanere in silenzio e gli ha risposto per le rime: “Non frequento Twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di Facebook. Alla faccia del ca..o! A me sembra un ritrovo di bulli frustrati. Comunque stacce fratè, il cretino sei tu. Quando mi conoscerai di persona allora potrai parlare, imbecille. Io non ho nulla da perdere. Non me ne fr..a un ca..o di te, della Tv e della popolarità”.

Twitter esplode per la reazione di Benedetta Rossi! Ecco cosa sta succedendo

Questa reazione – decisamente inaspettata e piuttosto colorita – di Bendetta Rossi le ha permesso di entrare tra gli hashtag più di tendenza di Twitter. Tanti internauti hanno voluto schierarsi immediatamente dalla sua parte: “Benedetta che dimostra come stendere gli hater in una teglia da 26 centimetri imburrata e infarinata”; “Svegliarsi la mattina e trovare Benedetta Rossi che stende gente come pasta sfoglia è ciò di cui avevo bisogno”; “Andate ad ascoltare Benedetta Rossi che vi insegna come si sta al mondo e come si sta sui social!”.