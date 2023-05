Benedetta Rossi, ira e lacrime: il video sfogo diventa virale

Poche ore fa, la blogger di cucina Benedetta Rossi ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram “Fatto in casa da Benedetta” un video nel quale si è lasciata andare a un lungo sfogo nei confronti di tutti gli utenti dei social che, a sua detta, contribuiscono a renderne l’ambiente “tossico, squallido e disgustoso”. Nelle riprese la cuoca ha rivelato di essere molto arrabbiata e delusa per alcuni commenti ricevuti, che criticavano lei e la sua community: “Questa volta sono riusciti davvero a farmi inca***re.” Ecco che cosa è successo.

Il video sfogo

Benedetta Rossi è ormai diventata un vero e proprio un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono provare a realizzare ricette di facile e veloce preparazione. Famosa per le foto e i video con i quali documenta la realizzazione dei suoi piatti, la blogger è ricordata soprattutto per aver introdotto nel mondo della cucina moltissime persone ed essere riuscita ad arrivare al cuore del suo pubblico con la semplicità e la simpatia che la caratterizzano sin dall’inizio. Fondamentale è stato anche l’aiuto del marito Marco, che l’ha sempre aiutata e appoggiata in questo percorso. Nelle ultime ore la Rossi è finita al centro di un turbine di polemiche, che hanno coinvolto lei e i suoi affezionati followers, e in tutta risposta ha voluto pubblicare un video sul suo profilo di Instagram.

“Questo è il genere video che non mi piace fare, ma ormai è arrivata l’ora di mettere dei paletti. Non mi interessa se vengo presa in giro io per quello che faccio, per come lo faccio e per quello che rappresento. Quello che mi dà tanto tanto fastidio è quando vengo presa come pretesto per offendere la mia community e intere categorie di persone. Persone normali che vengono derise e trattate come ignoranti solo perché alcuni che pretendono di innalzarsi a divulgatori onnipotenti, invece di fermarsi ad esprimere le proprie idee si lanciano in giudizi e categorizzazioni che, secondo me, sono al limite della discriminazione…”. Questa la didascalia che la donna ha voluto scrivere a corredo del video sfogo.

Le parole di Benedetta

Come sapranno soprattutto i suoi follower, la blogger non si è quasi mai trovata a polemizzare su qualcosa accaduto sui social. Questa volta però, come affermato dalla stessa Benedetta nel corso del video, le offese l’hanno colpita talmente tanto da convincerla a dire la sua. La stessa blogger ha spiegato tra le lacrime come la sua volontà non sia mai stata quella di definirsi una “chef“. Il suo obiettivo, per il quale ha aperto un canale su Youtube, è sempre stato quello di condividere con i suoi followers ciò che ama fare e che le viene meglio: cucinare. Quelle che prepara nei suoi video sono ricette semplici e che tutti possono facilmente riprodurre nella propria cucina, usando ingredienti economici e senza chissà quale pretesa.

“Persone che lavorano 8-10 ore al giorno, e a casa magari hanno anche dei bambini o degli anziani di cui prendersi cura, e non hanno il tempo di andare a fare la spesa nelle boutique per comprare ingredienti ricercati. Persone per le quali 20 centesimi risparmiati sulla scatoletta di tonno sommati ad altre cose possono fare la differenza” ha affermato la cuoca, che ha voluto mettere in riga tutti quegli utenti che negli scorsi giorni hanno letteralmente bullizzato e deriso anche i suoi followers. “Non ho nulla in contrario su chi condivide le proprie conoscenze e sa spiegare tecniche migliori di quelle che utilizzo io, anzi sono la prima a mettermi ad ascoltare per imparare qualcosa, ma c’è modo e modo di farlo.”