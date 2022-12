Benedetta Rossi, grave lutto: il sentito cordoglio di vip e fan

Per Benedetta Rossi il 2022 si conclude con un grave lutto: sua nonna Blandina è morta. La famosa food blogger ha condiviso nella giornata di ieri, giovedì 29 dicembre 2022, la triste notizia lasciando un po’ a tutti i suoi fan l’amaro in bocca. Nonna Blandina la conoscevano tutti sul web, proprio perché molto spesso Benedetta l’ha resa protagonista delle sue foto e dei suoi video. La conduttrice di Fatto in casa per voi si ritrova oggi a dover affrontare i primi momenti senza la sua adorata nonna, che aveva 99 anni. Questo perché non si è mai preparati alla perdita di una persona cara.

Benedetta Rossi ha condiviso una foto su Instagram che la ritrae mentre abbraccia nonna Blandina. Entrambe in questo scatto sono sorridenti e unite da quel legame unico, quello che può esserci solo tra un nonno e un nipote. Proprio per questo, molti fan e anche personaggi noti del mondo dello spettacolo hanno deciso in queste ore di mostrare la loro vicinanza alla conduttrice di Fatto in casa per voi.

“Oggi mia Nonna Blandina ci ha lasciati, si è spenta serenamente nel suo letto. Vorrei scrivere tante cose… Ma adesso non riesco. In questo triste giorno l’unica cosa che riesco a fare è stare in silenzio nel dolore, con la mia famiglia e con mia zia Giulietta che ha perso la sua amica ‘sorella’ e compagna di una vita”

Queste le parole con cui la famosa food blogger ha annunciato la morte di nonna Blandina. Benedetta ha ammesso di voler affrontare il dolore a fianco della sua famiglia e, in particolare, a fianco di zia Giulietta. Quest’ultima è la sorella di Blandina e dopo una vita intera si ritrova per la prima volta ad affrontare l’assenza di quella che è da sempre la sua metà.

Nonna Blandina la conoscevano un po’ tutti coloro che seguono sui social Benedetta Rossi. D’altronde la food blogger ha avuto successo non solo tramite le sue ricette, ma anche attraverso il coinvolgimento della sua famiglia. A darle tutto il suo appoggio in queste ore ci ha pensato Sandra Milo, la quale ha condiviso sotto il post della food blogger un lungo messaggio di cordoglio.

“Prendere commiato dai propri affetti, nel proprio letto, circondata dall’amore di chi ti vuol bene è un modo dolce per andarsene. Ora zia Giulietta avrà bisogno di tutta la nostra vicinanza che sono certa non le verrà a mancare. Esprimo a tutta la famiglia il mio affetto e la mia comprensione”

E non è stata l’unica. Antonella Clerici ha subito condiviso con lei un cuore rosso. Tra i volti noti che hanno commentato la triste notizia c’è anche Taylor Mega: “La vedevo sempre nelle tue storie. Condoglianze, ti mando un abbraccio”. E ancora anche la cantante Chiara Galiazzo ha dato il suo sostegno alla food blogger: “Un grande abbraccio”, frase accompagnata da un cuore rosso.

Il 2022 era iniziato per Benedetta Rossi con un intervento chirurgico, ora questo 2023 inizierà con la consapevolezza che nonna Blandina non c’è più. Ma sarà proprio lei, da lassù, a dare la forza alla food blogger e alla sua famiglia di ritrovare il sorriso.