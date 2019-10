Benedetta Rinaldi incinta: secondo figlio per la giornalista

Benedetta Rinaldi incinta: la giornalista in attesa del suo secondo figlio

Benedetta Rinaldi è incinta e attende il suo secondo figlio. Ricordiamo che la giornalista è già mamma del piccolo Edoardo, di tre anni, e ora è pronta ad accogliere un altro bambino. A lanciare la notizia è il settimanale Oggi. Non solo, la conduttrice ha anche ricevuto un premio importante recentemente. Stiamo parlando del Women for Women against violence, un riconoscimento ideato da Donatella Gimigliano, presidente dell’Associazione Consorzio Umanitaria, per chi si batte in difesa delle donne. Un bellissimo momento per Benedetta, che oltre il premio ricevuto è in dolce attesa. Ma per quanto riguarda il lavoro, non proprio un bel periodo per la giornalista. Infatti, in un’intervista al settimanale Nuovo, qualche mese fa aveva mostrato tutta la sua indignazione per non essere più al timone del programma Rai, Uno Mattina. La Rinaldi si è lasciata andare, tra luglio e agosto, a dei lunghi sfoghi riguardanti la sua improvvisa uscita dalla trasmissione.

Benedetta Rinaldi in dolce attesa: duri sfoghi per Uno Mattina questa estate

Una grande sorpresa per Benedetta Rinaldi, che è in attesa del suo secondo figlio. Non si sa ancora se sia una femminuccia o un maschietto, ma sicuramente potrà fare compagnia al piccolo Edoardo di tre anni. Nel frattempo, la giornalista in questi mesi si è resa protagonista di forti sfoghi riguardanti la sua uscita di scena da UnoMattina. Scendendo nel dettaglio, a condurre la nuova edizione non è più lei, bensì Roberto Poletti e Valentina Bisti, già presentatori di UnoMattina Estate. Un duro sfogo quello della Rinaldi, che ha dichiarato di aver subito un vero e proprio colpo, in quanto ora sarebbe “disoccupata e messa all’angolo”. Non aveva un contratto pluriennale, ma avrebbe comunque voluto ricevere una telefonata per essere avvisata della cosa.

Benedetta Rinaldi, dopo Edoardo, diventa mamma per la seconda volta

“Avrei voluto ricevere una telefonata per essere avvisata. Invece nulla, l’ho appreso dai giornali”, dichiarava al settimanale Nuovo la Rinaldi. Oggi la Rinaldi, nonostante abbia ricevuto questo duro colpo nella sua carriera televisiva, ora può sorridere grazie all’imminente arrivo del suo secondo figlio.