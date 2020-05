Benedetta Rinaldi, duro attacco alla Rai: ‘snobbata’ dalla segretaria

Benedetta Rinaldi perde le staffe e si scaglia contro la Rai: la conduttrice sarebbe stata ‘snobbata’ dalla segretaria

Un duro sfogo quello a cui si lascia andare in questo ore Benedetta Rinaldi, contro la Rai! Ebbene sì, la conduttrice sui social ha detto la sua sulla TV di Stato, accendendo la polemica. Sembra proprio che la giornalista abbia perso completamente le staffe oggi. Infatti, dimostra di essere fortemente arrabbiata e infastidita da alcuni atteggiamenti. La Rinaldi non entra nel dettaglio, ma fa intendere di essere stata addirittura snobbata dalla segretaria. Un brevissimo racconto quello che Benedetta fa a tutti i suoi follower su Twitter. Anche una persona calma come la Rinaldi può arrivare a sbottare e ad avere simili sfoghi pubblici. Pare, dunque, che questa volta la conduttrice non sia riuscita a trattenersi. Ma cos’è accaduto nello specifico? Secondo quanto rivela Benedetta, una segretaria della Rai avrebbe preferito non rispondere alla sua telefonata.

Benedetta Rinaldi si lascia andare a un duro sfogo contro la Rai: “Ditemi voi che faccia ha”

Ho sempre detto che la Rai non è nè buona nè cattiva.Le persone che ci lavorano le danno il volto.Oggi mi è capitato,per la prima volta,che una segretaria non alzasse la cornetta ma usasse la centralinista per riferire la sua risposta. Ditemi voi che faccia ha la Rai oggi. pic.twitter.com/y3rwSfwKCh — Benedetta Rinaldi (@benerinaldi) May 8, 2020

“Ho sempre detto che la Rai non è né buona né cattiva. Le persone che ci lavorano le danno il volto”, così la Rinaldi inizia il suo duro sfogo contro la Rai. La conduttrice poi continua entrando nel dettaglio: “Oggi mi è capitato, per la prima volta, che una segretaria non alzasse la cornetta ma usasse la centralinista per riferire la sua risposta“. Questo è il racconto che oggi la Rinaldi fa su Twitter, lasciando tutti senza parole. Un duro attacco quello che la giornalista riserva alla Rai. Lo scorso anno, Benedetta a Unomattina è stata sostituita con Valentina Bisti. Ed ecco che ora si lascia andare a questo sfogo, che per molti arriva in modo improvviso. Qualche settimana fa si parlava, infatti, di un suo possibile ritorno nel programma, per la prossima stagione. “Ditemi voi che faccia ha la Rai oggi”, conclude così il suo attacco oggi la Rinaldi sui social.

Benedetta Rinaldi, lo scorso mese di settembre lasciava Unomattina

Lo scorso mese di settembre, in un’intervista su Nuovo, la Rinaldi lamentava il fatto di essere stata sostituita a Unomattina. La conduttrice non ha più portato avanti il programma con Franco Di Mare ed era apparsa particolarmente rammaricata dalla cosa. “È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all’angolo”, dichiarava la Rinaldi al settimanale qualche mese fa.