Benedetta Primavera, critiche a Heather Parisi: malignità ingiuste

Al via lo show che segna il ritorno in tv da assoluta protagonista dell’artista romana: qualche critica e qualche mugugno

Al via l’atteso show di Rai Uno Benedetta Primavera, programma che segna il ritorno in tv da protagonista di Loretta Goggi. Il varietà, decollato il 10 marzo e previsto per altre 3 puntate (chiuderà i battenti il 31 marzo), si è aperto con un azzeccato monologo della cantante romana. Spazio poi alla prima ospitata big: in studio si è palesata Heather Parisi che con la padrona di casa ha lavorato parecchi anni fa a ‘Fantastico’.

Le due amiche si sono avventurate anche in un duetto sulle note di “Vieni via con me (Taratapunzi-e)”. Peccato che abbiano realizzato la performance in playback, fatto che ha scatenato diversi mugugni da parte di alcuni telespettatori che si sono riversati sui social sostenendo che sarebbe stato più interessante tornare ad ascoltare la Goggi live. E invece ci si è dovuti accontentare della voce impeccabile ma registrata. Pazienza

Nulla in confronto alle critiche che hanno colpito Heather Parisi. Motivo? Secondo parte del pubblico sintonizzato su Rai Uno, la danzatrice avrebbe dovuto scegliere un outfit più idoneo ad una prima serata del primo canale della tv di Stato. Ma come si è vestita la ballerina e coreografa? Con un semplice maglioncino nero e un paio di jeans, abbinato con delle scarpe con il tacco.

Su Twitter sono piovuti parecchi sussurri maligni che hanno reputato l’abbigliamento dell’americana fuori contesto. Piccola riflessione: si parla tanto di essere moderni, di superare determinati cliché, di essere al passo coi tempi e poi quando una donna si presenta a una serata televisiva in ordine e con un leggero tono sportivo la si critica. Va aggiunto, ingiustamente.

Il ritorno in tv di Loretta Goggi: perché era sparita

Loretta Goggi ha perso l’amato marito Gianni Brezza nel 2011. Un lutto che le ha provocato una profonda sofferenza. Smise con la tv, smise di cantare ed entrò in depressione. Pian piano è poi riuscita a riemergere dal dolore. Ed è anche tornata a mostrarsi sul piccolo schermo, nel ruolo di giudice a Tale e Quale Show. Ora con Benedetta Primavera ha deciso, a 72 anni, di rimettersi in gioco.