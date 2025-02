Benedetta Porcaroli su Scamarcio: “Corna mai, pronta per un figlio”

Benedetta Poraroli, per la prima volta da quando si è fidanzata con Riccardo Scamarcio, ha parlato approfonditamente della relazione sentimentale con il divo italiano. Intervistata dal quotidiano La Repubblica, ha spiegato che la love story sta vivendo una fase serena in quanto sia lei sia lui hanno cominciato a fidarsi reciprocamente. Tradimenti? Guai, non potrebbe superarli. Al momento non è però un tema per il loro rapporto visto che, da quanto le risulta, non ci sono corna.

La 26enne romana ha dichiarato che per lei “l’amore è tutto”, in quanto cambia totalmente il suo modo di vivere le giornate. “Dopo di che l’amore non è un amuleto e non ti salva. Salvarsi, purtroppo, è un affaraccio individuale”, ha aggiunto la Porcaroli che, quando le è stato domandato se sia possessiva nei legami sentimentali che la coinvolgono, ha fornito la seguente risposta:

“Non ho mai preso in ostaggio nessuno in vita mia. Mi inquieta l’idea di perdersi in un attimo e di disinvestire emotivamente con la stessa velocità con cui si è investito ogni sentimento un minuto prima. Siamo animati dal desiderio di rompere tutto in mille pezzi, ma in amore, se ti fermi a pensare, le cose assumono un aspetto diverso, spesso migliore di prima”.

Benedetta Porcaroli su Riccardo Scamarcio: questione di fiducia

Da mesi fa coppia fissa con Scamarcio, la faccenda è ormai diventata di dominio pubblico. Anche la madre del divo l’ha confermata, rivelando di essere molto contenta per il figlio in quanto accanto a Benedetta lo vede felice e sereno. E la Porcaroli è felice? Pare proprio di sì, anche se preferisce usare altri termini per descrivere l’amore provato per il compagno:

“Se non mi piacessero le poesie di Patrizia Valduga le direi che è una storia felice. Ma felice è una parola che immalinconisce e me ne guardo bene. Abbiamo iniziato a fidarci l’uno dell’altro e a vivere la nostra vita insieme. Parliamo molto, stiamo bene, non ho molto altro da dire”.

L’attrice ha poi confidato di essere parecchio gelosa, ma che, nonostante ciò, non scade mai nel “controllo o nel cupo possesso dell’altro”. Di controllo invece ne ha parecchio su se stessa. La giovane ha spiegato che proprio per via del timore di perdere il controllo su di sé mai si è drogata, tantomeno ubriacata. E non per prudenza o perché si ritiene saggia, quanto piuttosto per “incapacità di abbandonarsi”.

Tradimento imperdonabile e la voglia di diventare mamma

Capitolo tradimenti. Scamarcio, di recente ospite a Belve, oltre ad aver detto di aver provato svariati tipi di droghe, ha lasciato intendere chiaramente che nelle relazioni passate non è stato un santo. Lei perdonerebbe mai le corna? “Non penso proprio. Non mi è mai capitato di scoprirlo e magari in passato è successo, ma preferirei non saperlo. Sono codarda e non sono convinta che proprio tutte le verità ci debbano essere sbattute in faccia”.

Infine l’attrice ha risposto in merito alla domanda relativa a una ipotetica maternità, spiegando che ama i bambini e le persone anziane perché sanno raccontare e ascoltare. Un figlio? Lei si sentirebbe pronta ad averne uno, ma non è donna che si mette a fare di tutto per rimanere incinta. Sarà il destino a decidere: “I bambini mi piacciono e c’è una parte di me che si sente pronta ad averli. Ma sono fatalista. Quando succederà, succederà. E sarà bellissimo”.