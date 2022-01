Benedetta Parodi tatuaggi: quanti ne ha e che significato hanno

Non solo cucina: un’altra grande passione di Benedetta Parodi sono i tatuaggi. L’ex giornalista di Studio Aperto ne ha parlato in un’intervista concessa a Confidenze. La moglie di Fabio Caressa ha ben tre tattoo su tutto il corpo e non esclude di fare altri disegni in futuro. Tutti hanno un significato molto importante per la 49enne.

Benedetta Parodi ha tatuato due ali di aquila sulle braccia: un tatuaggio realizzato in memoria dell’adorato papà, scomparso nel 2012. Di professione ingegnere, il signor Pietro era una figura di spicco nella vita culturale di Alessandria. È stato Presidente del Lions Club Alessandria Host e componente del consiglio della Fondazione Cassa di Risparmio.

La favola che papà Parodi leggeva sempre alla figlia Benedetta aveva come protagonista una grande aquila e la sua piccola. Una storia che ha segnato l’infanzia della presentatrice, che è sempre stata molto legata ai suoi genitori e alla sua famiglia in generale. Benedetta ha un bellissimo legame pure con i fratelli Cristina e Roberto. Tutti e tre, almeno inizialmente, hanno scelto di intraprendere lo stesso percorso lavorativo.

Sempre sulle braccia Benedetta Parodi ha il tatuaggio di una forchetta, un chiaro omaggio alla sua passione per la cucina, che l’accompagna da quando era ragazzina. Per amore dei fornelli la Parodi ha mollato il giornalismo e si è data da fare come conduttrice di programmi di cucina e scrittrice di libri di ricette.

Di recente Benedetta Parodi si è tatuata sul polso tre cuori di fila, di cui uno rosso. Un tatuaggio che la Parodi si è fatta insieme alle figlie Matilde ed Eleonora. Un gesto che dimostra il legame tra madre e figlie. “Adoro i tattoo. E quando le ragazze me ne mostrano uno nuovo mi viene voglia di copiarle”, ha confidato la sorella minore di Cristina.

Benedetta Parodi ha iniziato “tardi” con il mondo dei tatuaggi: il primo, quello della forchetta, è arrivato quando aveva 44 anni. Un modo per suggellare il grande successo che l’ex mezzo busto di Studio Aperto ha ottenuto con il cooking show. In un’ospitata televisiva Benedetta ha precisato che quella forchetta è anche un po’ una bacchetta ed è legata al grande interesse della Parodi per il fantasy.