Benedetta Parodi: “Il mio segreto per non ingrassare”

La moglie di Fabio Caressa non ha mai seguito diete drastiche per mantenersi in forma

Benedetta Parodi sta per compiere 50 anni ed è in forma smagliante. Fisico tonico, sorriso grande: l’ex mezzo busto di Studio Aperto sa come godersi i piaceri della buona tavola senza fare grandi rinunce. Non va dimenticato, infatti, che la sorella di Cristina Parodi è un’ottima cuoca e proprio la passione per la cucina ha cambiato drasticamente la sua vita professionale e privata. Ma qual è il segreto di Benedetta per non ingrassare?

La diretta interessata l’ha spifferato al settimanale Confidenze: porzioni piccole senza negarsi nulla. Insomma il motto di Benedetta Parodi è chiaro: mangiare un po’ di tutto ma con moderazione. Ma non è finita qui: la moglie di Fabio Caressa ha spiegato che almeno due giorni alla settimana mangia meno, soprattutto nei periodi in cui tende ad esagerare come succede durante le feste.

Nei giorni in cui mangia meno la giornalista, conduttrice e scrittrice preferisce mangiare frutta, verdura e formaggi magri. Al bando carboidrati, carne o pesce. Una scelta che, secondo le ultime ricerche, rinforzerebbe il sistema immunitario e aiuterebbe a stimolare il cervello. Benedetta Parodi ha precisato:

“Non faccio mai diete drastiche. Anche perché, quando mi sento un po’ appesantita, posso preparare ricette leggere ma lo stesso appetitose. Per esempio un piatto unico con poca pasta, condita con tre o quattro verdure che cucino in modo diverso: lessate, gratinate o saltate”

Ovviamente la corretta alimentazione va accompagnata alla giusta dose di movimento: Benedetta Parodi è appassionata di corsa, che pratica con costanza e determinazione.

Il percorso in tv di Benedetta Parodi

Benedetta Parodi continua con successo il suo percorso sul piccolo schermo ma anche in radio. Da settembre 2021 è al timone del format Benedetta domenica, in onda su Radio Capital. Ha inoltre pubblicato un nuovo libro di ricette: In cucina con Benedetta. Un volume adatto a chi ha poche idee ai fornelli ed è in cerca di creatività e fantasia.

Passare dalla conduzione di un telegiornale ai programmi di cucina è stato un vero e proprio salto nel buio per Benedetta Parodi, che all’epoca è stata supportata solo dal marito Fabio Caressa e dalla sorella maggiore Cristina Parodi. Una scelta che si è rivelata vincente, che ha cambiato la vita e la carriera di Benedetta, che ha ammesso che il giornalismo non è mai stato davvero la sua passione più grande.