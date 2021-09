Benedetta Parodi: “Domenica In con Cristina? Ecco perché è stato un flop”

La carriera di Benedetta Parodi è stata costellata di tanti successi e soddisfazioni ma i flop non sono mancati. Tra quest’ultimi non possiamo non ricordare Domenica In, che l’ex giornalista ha condotto in coppia con la sorella maggiore Cristina nella stagione televisiva 2017/2018.

Ad oggi è l’edizione meno vista della storia del format lanciato su Rai Uno nella seconda metà degli Anni Settanta. Quella Domenica In è stata piuttosto criticata e Benedetta Parodi ha perso gradualmente importanza: da co-conduttrice è finita ad avere una piccola rubrica culinaria.

A distanza di cinque anni Benedetta Parodi è tornata a parlare di quell’avventura in un’intervista rilasciata al settimanale F:

“Domenica In non è stata un’avventura facile. Eravamo abituate a essere ospiti l’una nel programma dell’altra, ma co-condurre è diverso. Hai sempre paura di invadere la sfera altrui. Non andò bene perché non era giusta la coppia, anche se siamo sorelle e ci vogliamo un bene da matti. Capita”

Le sorelle Parodi non hanno più lavorato insieme

Dopo quell’esperienza Benedetta e Cristina Parodi non hanno più lavorato insieme. La prima è tornata ai suoi amati fornelli. Dal 2018 ha iniziato a condurre su Real Time Bake Off-Extra Dolce mentre nel 2020 ha condotto Senti chi mangia su La 7.

Passare dalla conduzione di un telegiornale ai programmi di cucina è stato un vero e proprio salto nel buio per Benedetta Parodi, che all’epoca è stata supportata solo dal marito Fabio Caressa e dalla sorella Cristina Parodi. Una scelta che si è rivelata vincente, che ha cambiato la vita e la carriera di Benedetta, che ha ammesso che il giornalismo non è mai stato davvero la sua passione più grande.

Che fine ha fatto Cristina Parodi

Archiviato il flop di Domenica In Cristina Parodi ci ha riprovato l’anno successivo, sempre su Rai Uno, con il format La prima volta. La trasmissione condotta in solitaria non ha però conquistato il pubblico e così l’ex mezzobusto del Tg 5 è stata silurata da mamma Rai. La maggiore dei fratelli Parodi (anche Roberto è un giornalista) non appare sul piccolo schermo dal 2019.

Cristina Parodi ha deciso di dedicarsi alla sua vita privata e alla famiglia, supportando in particolar modo il marito Giorgio Gori, sindaco di Bergamo dal 2014. La coppia ha tre figli e una di loro, Angelica, sta cercando di affermarsi come cantante nel mondo della musica.