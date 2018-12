Benedetta Parodi si sposa per la seconda volta con Caressa: l’annuncio

Benedetta Parodi si sposa per la seconda volta con Fabio Caressa: l’annuncio social e la reazione della sorella Cristina

Benedetta Parodi stupisce tutti. Nel 2019 si sposerà per la seconda volta. Naturalmente con il già marito Fabio Caressa, volto noto di Sky Sport. La protagonista di “Bake Off Italia” ha dato l’annuncio via social, direttamente dal suo profilo Instagram. E per l’occasione non poteva che scegliere delle foto delle sue prime nozze. “Con l’arrivo del 2019 io e Fabio festeggeremo 20 anni di matrimonio. Per celebrare questo traguardo abbiamo deciso di scambiarci nuovamente le promesse, davanti ai nostri 3 figli. I ragazzi sono felici ed emozionati.. io ancora di più. ❤️”, ha scritto la raggiante Benedetta.

Cristina Parodi gioiosa per l’annuncio della sorella Benedetta

L’annuncio è stato accolto con gioia dai fan (oltre 38 mila like e centinaia di commenti di congratulazioni e auguri). Gioia espressa anche dalla sorella Cristina Parodi, che non ha tardato a piazzare un cuoricino sotto al post. Tra Benedetta e Fabio tutto è cominciato negli studi di Telepiù, come si legge su Fanpage.it. Lei all’epoca era una stagista. Da allora non si sono più lasciati, nemmeno un attimo, ed hanno costruito un rapporto solido, granitico. L’11 luglio 1999 sono convolati a nozze. Nel 2019 si farà il bis. La coppia ha tre figli: Matilde, nata il 12 settembre 2002, Eleonora, venuta alla luce il 20 ottobre 2004, e infine Diego, arrivato il 28 ottobre 2009.

Benedetta Parodi: la sfortunata Domenica In e il ritorno a Bake Off Italia

Benedetta e Cristina sono due sorelle molto unite e affiatate. Lo scorso anno hanno sposato il progetto di Domenica In (Rai 1), dove hanno dato vita a una conduzione in tandem. Purtroppo, in termini di ascolti, il programma non ha ottenuto i risultati sperati. Da qui la decisione dei vertici di Viale Mazzini di virare su Mara Venier per la conduzione della stagione attuale della trasmissione (stagione fino ad ora al di sopra di ogni più rosea aspettativa, qui i dettagli). Nel frattempo Benedetta è tornata ‘in sella’ al noto programma “Bake Off Italia” (in onda su Real Time).