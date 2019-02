Benedetta Parodi, paura per la figlia: l’incidente in minicar a Milano

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, paura per la figlia: l’incidente in minicar a Milano

Spavento per Fabio Caressa e Benedetta Parodi: la loro prima figlia Matilde (16 anni) è stata coinvolta in un incidente stradale tra le vie milanesi mentre era alla guida di una minicar. L’impatto è avvenuto con uno scooter, come si evince dalle immagini pubblicate dal settimanale Vero. Pronto l’intervento della conduttrice e del marito Caressa, volto noto di Sky Calcio, che sono subito piombati sul luogo in cui è avvenuto il fatto, dando manforte alla figlia e fornendo alle forze dell’ordine tutti i dati utili per le verifiche di rito. Sul posto è giunta anche l’ambulanza, anche se, fortunatamente, l’incolumità delle persone coinvolte non è stata danneggiata gravemente. Solo tanto spavento e paura.

L’incidente di Matilde Caressa tra le vie milanesi: nessuna grave conseguenza

“Matilde Caressa si è lasciata trovare impreparata agli imprevisti della strada. A bordo della sua minicar, un veicolo creato apposta per essere guidato da ragazzi tra i 14 e i 18 anni, si è scontrata con uno scooter“, racconta TgCom24, circa la dinamica dell’incidente che, come prima accennato, non ha avuto alcun risvolto tragico. Il fatto che mamma Benedetta e papà Fabio siano entrambi giunti sul luogo, testimonia ancora una volta quanto la famiglia sia affiatata. E a proposito di legami forti e saldi, nel 2019 il giornalista e la conduttrice convoleranno a nozze per la seconda volta, rinnovando la promessa d’amore.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa si sposano per la seconda volta: l’annuncio della conduttrice

“Con l’arrivo del 2019 io e Fabio festeggeremo 20 anni di matrimonio. Per celebrare questo traguardo abbiamo deciso di scambiarci nuovamente le promesse, davanti ai nostri 3 figli. I ragazzi sono felici ed emozionati. Io ancora di più”, ha scritto sui suoi profili social, prima di Natale, Benedetta. Il post ha raccolto la risposta entusiasta dei suoi follower. La coppia è sposata dall’11 luglio del 1999 e ha dato alla luce tre frutti d’amore: Matilde, nata il 12 settembre 2002, Eleonora, venuta alla luce il 20 ottobre 2004, e infine Diego, arrivato il 28 ottobre 2009.