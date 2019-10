Benedetta Parodi, gaffe: Luca Argentero “fidanzato con Eleonora Pedron”

Benedetta Parodi, scatta la gaffe a Vieni da Me: Luca Argentero “fidanzato con Eleonora Pedron”

Lunga chiacchierata tra Benedetta Parodi e Caterina Balivo. La moglie di Fabio Caressa è sbarcata nel salotto di Vieni da Me (Rai 1), raccontandosi a ruota libera. Tra carriera professionale e vita privata, è stata tanta la carne messa sul fuoco: gli esordi come giornalista, i primi successi televisivi, l’amore per i figli, il matrimonio solido e lungo oltre 20 anni con Fabio Caressa (presentatore e giornalista Sky)… E tra una confidenza e l’altra Benedetta è pure scivolata su una buccia di banana riguardante il gossip dello Stivale…

La gaffe ‘rosa’ di Benedetta Parodi, ospite a Vieni da Me da CAterina Balivo

In un momento giocoso dell’intervista, Benedetta è stata ‘interrogata’ dalla Balivo sul gossip attuale del BelPaese. Si è planati sull’attore Luca Argentero. “Lui è bello e intelligente ed ha avuto un grande successo dopo il Grande Fratello”, ha dichiarato la Parodi. La padrona di casa l’ha poi stuzzicata sulla cronaca rosa: “Con chi è fidanzato?”. “Con E.. Eleonora Pedron”, ha risposto Benedetta, titubante e per nulla convinta. “Con la Pedron?” la controreplica sorpresa di Caterina alla piccola gaffe della giornalista la quale, alla fine, si è salvata in ‘corner’: “Ma io sto sempre in cucina, chiedimi come si fa la maionese”.

Luca Argentero pronto a sposarsi con Cristina Marino: “Quando trovi una persona che ti rende migliore, che arricchisce la tua vita, è giusto pensare a progetti importanti”

Luca Argentero è felicemente fidanzato con Cristina Marino, con cui condivide una love story da quattro anni. Di recente l’attore ha confidato di voler convolare nuovamente a nozze (ricordiamo che Argentero ha alle spalle un matrimonio fallito con la collega Myriam Catania). “Si, voglio sposarmi. Quando trovi una persona che ti rende migliore, che arricchisce la tua vita, è giusto pensare a progetti importanti”, ha dichiarato pochi giorni fa l’interprete nel salotto di Verissimo, confessandosi a Silvia Toffanin. Ora non resta che stabilire la data e scambiarsi le promesse. Viva gli sposi!