Benedetta Mazza, GF Vip: prime parole. Un dettaglio incuriosisce i fan

Benedetta Mazza pubblica il primo messaggio dopo l’avventura al GF Vip: le prime parole della conduttrice. Un dettaglio incuriosisce i fan. Stefano?

Il Grande Fratello Vip ha appena abbassato la saracinesca e i ‘reclusi’ arrivati fino alla fine del reality sono da poche ore tornati a respirare l’aria della normalità. Diverse però le storie nate nella Casa che rimangono da decifrare. Oltre a Salemi e Monte (i due con ogni probabilità dovrebbero continuare a frequentarsi) e Jane ed Elia (loro già si frequentano), ci sono Benedetta Mazza e Stefano Sala. Che succederà? C’è un tempo per tutto e ci sarà dunque anche il tempo per scoprire come andrà a finire. Intanto la parmense classe 1989 ha pubblicato su Instagram le prime impressioni del dopo reality. E un dettaglio non è sfuggito ad alcuni attentissimi suoi fan…

“Che avventura, porterò nel cuore questi 77 giorni”. Benedetta Mazza al miele per i fan

“Ragazzi che avventura. Grazie di cuore per tutto il vostro affetto che all’uscita è arrivato forte e chiaro

… è stata un’esperienza fantastica e la gratitudine, per aver avuto l’ opportunità di fare l’ intero percorso, è infinita… Quindi GRAZIE GRAZIE GRAZIE di cuore porterò sempre nel cuore questi 77 giorni #instalove #sheislikearainbow #grandefratellovip”. Benedetta, al messaggio, ha ‘allegato’ una foto che la ritrae appena sveglia, nel letto. Alcuni fan attentissimi hanno notato che un simile scatto è stato postato da Sala poche ore prima (anche il modello si è ritratto appena sveglio, nel letto. Qui i dettagli). Coincidenza o messaggio subliminale? Ma c’è dell’altro…

L’affetto dei fan sommerge Benedetta

Nello scatto Benedetta fa un occhiolino e qualcuno ha ipotizzato che pure qui potrebbe annidarsi una qualche forma di dedica ‘criptata’. Immaginazioni e fantasie? Si vedrà. Quel che invece è certo è l’affetto che migliaia di fan le hanno mostrato. Il post è stato sommerso di messaggi al miele e di complimenti per il percorso da lei fatto. Diversi follower curiosi hanno anche tentato di estorcere informazioni su Stefano e sulla situazione attuale. Il risultato, per loro, è stato deludente. Ma come si diceva poc’anzi, c’è tempo e tutto sarà svelato.