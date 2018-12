Benedetta Mazza criticata sui social: Stefano Sala interviene per difenderla

Benedetta Mazza e Stefano Sala sempre più uniti fuori dal Gf Vip: nessun allontanamento dopo il reality

Il rapporto di amicizia nato all’interno del Grande Fratello Vip tra Stefano Sala e Benedetta Mazza non ha certo subito una battuta d’arresto fuori dalla Casa. I due continuano a vedersi e a frequentarsi dopo il reality, mantenendo in questo modo viva la speranza dei fan che vorrebbero vederli insieme. Fidanzati, però, non lo sono ancora (almeno per quel che sappiamo). Quali siano le loro reali intenzioni, ovviamente, noi non possiamo saperlo. Certo è che, al di là del tipo di sentimento che li unisce, che si tratti di amore o di amicizia, entrambi continuano ad essere molto presenti l’uno per l’altra e a spalleggiarsi e supportarsi tutte le volte che lo ritengono necessario.

Benedetta Mazza criticata da un utente sui social: Stefano Sala interviene per prenderne le difese

Qualche ora fa, per esempio, quando Benedetta sui social è stata criticata per alcuni contenuti condivisi su Instagram a prendere le sue difese è stato proprio Stefano. “Da quando sei uscita dalla Casa fai l’intenditrice di musica rock per piacere solo perché Stefano ascolta questa musica” ha scritto un utente sotto uno degli ultimi post della Mazza. La risposta di quest’ultima? Prima che potesse replicare lei c’ha pensato Sala. “In realtà di rock Benny ne sa anche più di me” ha commentato allora l’ex gieffino “Sembra una brava ragazza”.

Stefano Sala di nuovo insieme a Dasha? Avvistati insieme dopo il Grande Fratello Vip

Stefano Sala, uscito dal Grande Fratello Vip, ha avuto modo di chiarire con la fidanzata Dasha? Il modello, nonostante le continue domande, sulla questione fino ad ora ha preferito mantenere un basso profilo. Del suo rapporto con Dasha non è ha tanto parlato dopo il Gf Vip. Qualche giorno fa, quando sul web sono trapelate delle foto di loro due insieme in un locale. Stefano, rispondendo all’ennesimo commento su Dasha, ha ribadito: “Quello che devo fare nella mia vita privata lo faccio e anche bene a parer mio”.