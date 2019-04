Benedetta Mazza: “Ho rischiato di perdere un rene”

Benedetta Mazza e la cistite: la modella ha rischiato di perdere un rene

Benedetta Mazza ha parlato per la prima volta di un problema di salute che l’ha fatta soffrire parecchio qualche anno fa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha addirittura rischiato di perdere un rene, come confessato in un’intervista rilasciata al settimanale Vero Salute. Il tutto è accaduto dopo una cistite mal curata, che ha portato Benedetta ad affrontare con maggiore serietà la situazione in modo da non mettere più in pericolo il suo corpo. Dopo quell’episodio, la vita di Benedetta è cambiata e oggi la ventinovenne affronta in maniera diversa qualsiasi imprevisto di salute.

Il racconto di Benedetta Mazza che nessuno si aspettava

“Qualche anno fa ho avuto una cistite che non avendo curato a dovere mi ha causato una brutta infezione ai reni. Ho avuto una febbre altissima, sono stata molto male e se avessi aspettato qualche giorno in più ad andare dal dottore avrei rischiato addirittura di perdere un rene”, ha raccontato Benedetta Mazza, che è stata lanciata in tv da Carlo Conti a L’Eredità dopo i primi passi mossi nel mondo della moda. “Una lezione che oggi mi spinge a non sottovalutare anche problemi di salute apparentemente banali. Non a caso, da allora, per favorire il buon funzionamento dei reni (e di tutto l’organismo) bevo sempre tanta acqua“, ha aggiunto la giovane.

Benedetta Mazza soffre spesso anche di sinusite

Come svelato nell’ultima intervista, Benedetta Mazza soffre spesso di sinusite. Un problema che sembra banale ma che invece provoca nella modella violenti mal di testa. Per questo periodicamente, attraverso l’aerosol, la Mazza cerca di prevenire questi fastidi. Inoltre, per mantenersi in forma, dopo tanti anni di nuoto, pallavolo e danza, Benedetta si dedica alla camminata veloce.