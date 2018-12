Benedetta Mazza, cambiata dopo il GF? Acceso botta e risposta, lo sfogo

Benedetta Mazza non è più quella del Grande Fratello Vip? Troppa ostentazione? Giulia Salemi ‘ragazza della porta accanto’ a differenza sua? Polemica sulla conduttrice che risponde a tutto, spiegando la sua situazione

Il Grande Fratello Vip si è concluso da qualche settimana, ma i suoi protagonisti continuano a essere chiacchieratissimi. Non fa eccezione Benedetta Mazza, che poche ore fa, si è trovata al centro di una polemica, dopo aver postato una foto su Instagram. Il botta e risposta con un utente ha però permesso all’attrice di fare chiarezza su diversi punti che la riguardano. Le critiche che le sono piovute addosso e a cui ha risposto non sono state poche. In sintesi: “Non sei più quella che abbiamo visto al Grande Fratello Vip; ostenti troppo il tuo status privilegiato; Giulia Salemi è ‘semplice’, a differenza tua”.

“E comunque io adoro Zara e Giulia Salemi”

“Sono esattamente consapevole di come giri il mondo. ho fatto diversi lavori nella mia vita e non devo ringraziare nessuno se non me stessa. Di conseguenza ora che ho la fortuna di godere di certi privilegi non capisco quale sia il problema”, risponde Benedetta a chi l’ha biasimata per mostrare ogni tanto sui social delle foto dei luoghi costosi in cui alloggia. “L’umiltà di una persona non si misura da ciò che la circonda – prosegue – ma dal tipo di atteggiamento che ha nei confronti delle cose, persone e avvenimenti”. A chi sostiene che Giulia Salemi appaia come la ragazza della porta accanto, a differenza sua, precisa: “E comunque io adoro Zara e Giulia Salemi”.

“Penso che chi ti guarda 77 giorni possa farsi un’idea chiara… Bisogna saper leggere tra le righe”

“Io sono sempre la stessa“, passa a sottolineare, dopo che le è stato detto che nella Casa appariva in un modo e ora dimostra altro. “Penso che chi ti guarda 77 giorni possa farsi un’idea chiara – continua la Mazza – e penso che sia piuttosto superficiale discutere l’idea che si ha di una persona solo in base a post su Instragram”. La conduttrice invita poi a “sapere leggere tra le righe”, senza fermarsi alla banalità. Infine chiosa: “Le cose belle piacciono a tutti, anche a me, ma fortunatamente la mia vita non gira intorno a quelle. Grazie, buona giornata”.