Ben Mckenzie papà bis: la moglie Morena di nuovo incinta

L’attrice brasiliana ha dato l’annuncio di essere in attesa del suo secondogenito con la star di The O.C. ma l’aneddoto che ha raccontato alle telecamere di The Talk è molto curioso…

La famiglia McKenzie si allarga! È di poche ore fa la notizia secondo cui Morena Baccarin, moglie di Benjamin McKenzie, è di nuovo incinta. Per loro questo è il secondogenito. La coppia infatti si è sposata il 2 giugno 2017 e ha avuto una bimba, Frances Laiz Setta Schenkkan, nata il 2 marzo dell’anno precedente.

Morena Baccarin ha dato l’annuncio di essere in dolce attesa nella giornata di ieri nello show americano, The Talk. L’attrice brasiliana, star di Deadpool, 41 anni, ha mostrato il pancione durante l’intervista in collegamento con la conduttrice del programma.

La rivelazione è stata data in maniera del tutto inusuale. Infatti, la Baccarin ha raccontato un aneddoto simpatico che coinvolge anche la figlia. La conduttrice le ha domandato maggiori dettagli su una foto apparsa sul suo profilo Instagram in cui Ben McKenzie, star di O.C., si mostrava con dello smalto e dei braccialetti.

Morena ha scherzato svelando che quel giorno aveva un “appuntamento” con il marito e che quest’ultimo aveva coinvolto la figlia di quattro anni per aiutarlo a prepararsi. “Non credo che si aspettasse lo smalto blu, i braccialetti e tutto il resto, ma penso che gli stiano bene”, ha scherzato l’attrice.

La conduttrice ha notato il fatto che fosse raggiante. Perciò Morena si è alzata dalla sedia in cui era seduta e ha aggiunto: “Penso che quella data sia stata un bel successo”, e ha mostrato il pancione ormai bello grosso. Si presuppone dunque che l’attrice sia incinta da un po’.

Tra i complimenti e gli applausi della conduttrice e degli ospiti in studio, Morena ha proseguito l’intervista ancora più felice di aver fatto sapere ai propri fan la bella notizia. Per l’attrice questo è il terzo figlio, mentre per Ben McKenzie, il secondo. Infatti, la Baccarin ha dato alla luce anche Julius, di 7 anni, avuto dal suo precedente matrimonio con il regista Austin Chick.

Benjamin McKenzie e Morena Baccarin, la storia d’amore

Morena Baccarin e Benjamin McKenzie si sono conosciuti durante le riprese di Gotham, la famosa serie tv basata su personaggi della DC Comics e che appaiono nel franchise di Batman. Da allora non si sono più lasciati. La coppia si è sposata il 2 giugno 2017, giorno del 38° compleanno dell’attrice, con una cerimonia nuziale privata ai Brooklyn Botanical Gardens di Brooklyn, New York.

Nel 2018, Baccarin ha dichiarato in un’intervista a People di essere totalmente fiera di Benjamin McKenzie. Ha ammesso infatti che il marito è un ottimo padre per entrambi i suoi figli, Julius e Frances Laiz. Sembra dunque che l’amore tra i due sia molto forte e che tutto vada a gonfie vele.