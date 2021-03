Ben McKenzie papà bis: è nato il secondo figlio dell’attore

By

Fiocco azzurro per l’attore di The O.C. e Gotham e la moglie e collega

Ben McKenzie è diventato di nuovo papà. La moglie, l’attrice Morena Baccarin, ha dato alla luce il 9 marzo 2021 il piccolo Arthur. Dunque un maschietto per la coppia che nel 2016 ha avuto la primogenita Frances. Ben e Morena sono sposati dal 2017 e si sono conosciuti grazie alla serie tv Gotham, prequel delle avventure di Batman. Da allora non si sono più lasciati e hanno creato una splendida famiglia.

Per Morena Baccarin, in realtà, si tratta del terzo figlio: dall’ex marito, il regista e sceneggiatore Austin Chick, ha avuto nel 2013 il figlio Julius. Il matrimonio tra i due artisti è durato dal 2011 al 2015. Oggi Morena ha mantenuto con l’ex marito un buon rapporto per il bene del figlio. Quest’ultimo e Ben McKenzie sono diventati molto amici, complice anche la nascita di Frances e Arthur.

Nonostante il lavoro nel mondo dello spettacolo Ben McKenzie e Morena Baccarin tengono molto alla loro privacy. L’interprete, che ha recitato anche in Homeland, ha annunciato la seconda gravidanza solo lo scorso dicembre, tre mesi prima di entrare in sala parto. Ben e Morena hanno dunque approfittato dell’emergenza Coronavirus e delle difficoltà nello showbiz per allargare la loro splendida famiglia.

Su Instagram Ben Mckenzie ha condiviso il primo scatto del nuovo arrivato: uno scatto dolce ed emozionante, che ha subito fatto il pieno di like e commenti.

Prima di incontrare Morena Baccarin, la donna della sua vita, Ben McKenzie ha amato altre attrici note. Sul set di The O.C., serie che gli ha regalato la grande popolarità, Ben – nome per esteso Benjamin – ha avuto un flirt con Mischa Barton, la famosa Marissa Cooper. Successivamente Ben McKenzie ha avuto una relazione con un’altra collega: Emily VanCamp, nota per le serie tv Everwood e Revenge.

Pure Adam Brody, altra star di The O.C., ha messo su famiglia negli ultimi anni. Dalla moglie Leighton Meester (famosa per la parte di Blair Waldorf in Gossip Girl) ha avuto due figli. La primogenita, arrivata nel 2014, si chiama Arlo mentre il nome del secondogenito nato nel 2020 non è stato ancora svelato.