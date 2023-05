Ben Affleck, portiera in faccia a Jennifer Lopez: il video è virale

Ben Affleck ha letteralmente sbattuto la porta in faccia alla compagna Jennifer Lopez e le immagini del gesto, poco carino, sono diventate rapidamente virali. Sono bastati pochi secondi dello scambio fra i due fidanzati, ancora oggi chiacchieratissimi, per scatenare la curiosità dei fan della coppia, che segue i due fin dai tempi di Jenny From The Block, nel 2002.

Il video d’altra parte parla piuttosto chiaro: la coppia si avvicina insieme ad un’automobile parcheggiata, lei entra in fretta e furia lasciandosi Ben Affleck alle spalle, che però compie il gesto di tenerle aperta la portiera come un vero gentiluomo. Lo sguardo dell’attore in volto è però molto cupo, quasi arrabbiato, come se fra i due ci fosse appena stato un litigio. Ecco dunque che appena Jennifer Lopez prende posto sui sedili lui le sbatte la porta in faccia con una certa violenza (e forse con un pizzico di stizza?).

Complice il potere devastante dell’algoritmo di TikTok, che adora questo tipo di siparietti esclusivi, la clip ha fatto in men che non si dica il giro del web, guadagnandosi in men che non si dica milioni di visualizzazioni sul social della ByteDance. Nella clip, tra l’altro, si può notare anche un altro dettaglio interessante: negli ultimi secondi, Ben Affleck si rende conto che c’è qualcuno che lo sta filmando e alza la mano stizzito come per chiedere all’utente che poi ha caricato il video di smettere di importurnarlo, invadendo così la sua privacy. Qui sotto potete recuperare la clip virale.

Ben Affleck slamming that door???? pic.twitter.com/aWwqRZ0qXi — ADDI ™ (@AdamMaina_) May 11, 2023

Jennifer Lopez: che fine ha fatto la nuova canzone dedicata a Ben Affleck?

I fan dell’artista di origini portoricane stanno attendendo ormai da diversi mesi la nuova fatica discografica di JLO, intitolata This is me…now. Nella tracklist del disco, tra le altre, c’è anche un pezzo intitolato Dear Ben part II, che tuttavia proprio come il resto dell’album ancora non ha visto la luce.

La cantante aveva reso disponibile con un post Instagram la copertina, la tracklist e il titolo del disco, del quale poi si sono perse le tracce. Almeno per il momento, infatti, non è ancora stata confermata una data di uscita ufficiale dell’album. E se ci fosse di mezzo una nuova crisi con Affleck?